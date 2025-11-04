Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
78°despejado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los Braves de Atlanta apuestan por la continuidad con Walt Weiss al mando

El club promueve a su coach de banca tras el retiro de Brian Snitker

4 de noviembre de 2025 - 8:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Walt Weiss (derecha) señala al manager de los Rockies de Colorado, Bud Black, previo a la primera entrada del juego de 9 de agosto de 2024, en Denver. (David Zalubowski)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Atlanta - Los Braves de Atlanta contrataron a Walt Weiss el lunes como su nuevo manager, promoviendo desde dentro para suceder al ganador de la Serie Mundial de 2021, Brian Snitker.

RELACIONADAS

Weiss, quien cumplirá 62 años el 28 de noviembre, ha sido el coach de banca de los Braves desde 2018 y formó parte del equipo de Snitker hace cuatro años cuando ganaron el cuarto campeonato en la historia de la franquicia. Snitker también fue una contratación interna, proveniente de Triple-A Gwinnett en 2016, cuando reemplazó a Fredi González a mitad de temporada y luego obtuvo el puesto de tiempo completo al año siguiente.

Este es el segundo trabajo de Weiss como manager en las Grandes Ligas después de un récord de 283-365 en cuatro temporadas con los Rockies de Colorado (2013-16). No lograron llegar a los playoffs durante ese tiempo.

Weiss regresó al dugout cuando los Braves lo contrataron en 2018. Fue un regreso a Atlanta, donde terminó su carrera como jugador siendo campocorto con esta novena desde 1998 hasta 2000, incluyendo una aparición en el Juego de Estrellas como titular durante ese período.

Nacido en Tuxedo, Nueva York, Weiss jugó partes de 14 temporadas con Oakland, Florida, Colorado y Atlanta desde 1987 hasta 2000. Ganó la Serie Mundial como jugador con los Athletics en 1989.

Weiss trabajó previamente para los Braves como asistente especial del gerente general desde 2002 hasta 2008.

Snitker, de 70 años, anunció a principios de octubre que no regresaría para un undécimo año con el club. El gerente general Alex Anthopoulos dijo en ese momento que no tenía una lista de candidatos, pero quería moverse rápidamente para hacer una contratación.

El exreceptor de Atlanta, David Ross, dijo el mes pasado que estaba listo para dirigir de nuevo y que conseguir el trabajo “sería increíble”. No estaba claro cuán seriamente, si es que en absoluto, Ross fue considerado para el puesto antes de que Weiss fuera contratado.

Weiss y Anthopoulos tienen programada una conferencia de prensa conjunta en Truist Park el martes.

Con la promoción de Weiss, solo San Diego y Colorado permanecen inciertos sobre sus puestos de manager de cara a la temporada baja. Texas contrató a Skip Schumaker, Baltimore eligió a Craig Albernaz, San Francisco sacó a Tony Vitello de las filas universitarias, los Angelinos eligieron a Kurt Suzuki, Minnesota escogió a Derek Shelton y Washington seleccionó a Blake Butera.

Tags
Braves de AtlantaMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: