Los Braves de Atlanta apuestan por la continuidad con Walt Weiss al mando

Atlanta - Los Braves de Atlanta contrataron a Walt Weiss el lunes como su nuevo manager, promoviendo desde dentro para suceder al ganador de la Serie Mundial de 2021, Brian Snitker.

Weiss, quien cumplirá 62 años el 28 de noviembre, ha sido el coach de banca de los Braves desde 2018 y formó parte del equipo de Snitker hace cuatro años cuando ganaron el cuarto campeonato en la historia de la franquicia. Snitker también fue una contratación interna, proveniente de Triple-A Gwinnett en 2016, cuando reemplazó a Fredi González a mitad de temporada y luego obtuvo el puesto de tiempo completo al año siguiente.

Este es el segundo trabajo de Weiss como manager en las Grandes Ligas después de un récord de 283-365 en cuatro temporadas con los Rockies de Colorado (2013-16). No lograron llegar a los playoffs durante ese tiempo.

Weiss regresó al dugout cuando los Braves lo contrataron en 2018. Fue un regreso a Atlanta, donde terminó su carrera como jugador siendo campocorto con esta novena desde 1998 hasta 2000, incluyendo una aparición en el Juego de Estrellas como titular durante ese período.

Nacido en Tuxedo, Nueva York, Weiss jugó partes de 14 temporadas con Oakland, Florida, Colorado y Atlanta desde 1987 hasta 2000. Ganó la Serie Mundial como jugador con los Athletics en 1989.

Weiss trabajó previamente para los Braves como asistente especial del gerente general desde 2002 hasta 2008.

Snitker, de 70 años, anunció a principios de octubre que no regresaría para un undécimo año con el club. El gerente general Alex Anthopoulos dijo en ese momento que no tenía una lista de candidatos, pero quería moverse rápidamente para hacer una contratación.

El exreceptor de Atlanta, David Ross, dijo el mes pasado que estaba listo para dirigir de nuevo y que conseguir el trabajo “sería increíble”. No estaba claro cuán seriamente, si es que en absoluto, Ross fue considerado para el puesto antes de que Weiss fuera contratado.

Weiss y Anthopoulos tienen programada una conferencia de prensa conjunta en Truist Park el martes.