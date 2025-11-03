Fiesta en Los Ángeles: los Dodgers celebran su campeonato consecutivo con desfile

Shohei Ohtani y el resto de los Dodgers de Los Ángeles celebraron el lunes su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile en el centro de la ciudad, después de convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos de manera consecutiva.

“Ya estoy pensando en la tercera vez que vamos a hacer esto”, dijo Ohtani a la cadena Spectrum SportsNet a través de un traductor.

Lo acompañó su esposa, Mamiko Tanaka, quien le tomó una foto. El año pasado, Ohtani llevaba a su perro, Decoy, en brazos en el autobús.

“Es realmente agradable poder ganar el juego y estar rodeado de todos estos increíbles aficionados”, agregó Ohtani. “Realmente lo estoy disfrutando y aprovechando”.

El mánager Dave Roberts levantó el Trofeo del Comisionado mientras estaba a bordo de uno de varios autobuses que recorrieron una ruta llena de aficionados vestidos de azul, agitando banderas y animando. “B 2 B” (de “Back to Back”) decía uno de los muchos carteles hechos a mano que sostenía la multitud.

“Siento que es casi el doble que el año pasado”, sostuvo Freddie Freeman. “Estos aficionados están locos. Es increíble ser parte de esto”, añadió.

Más aficionados esperaban en el Dodger Stadium, donde se dirigió el equipo después del desfile.

El ‘MVP’ de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, llevaba una camiseta negra con “World Series Champions” en el frente. Con gafas de sol y gorra de béisbol al revés, Yamamoto saludaba a los fans.

“Me encantan los momentos para compartir este tipo de cosas con mis compañeros de equipo”, dijo a través de un traductor.

Confeti azul y blanco volaba desde un camión que pasaba entre los autobuses, que estaban llenos de familiares de los jugadores, incluido el recién retirado Clayton Kershaw y sus cuatro hijos.

“Es la manera perfecta de terminar”, indicó Kershaw, quien culminó una carrera de 18 años jugada completamente con Los Ángeles. “Sé que los Dodgers siempre han significado mucho para esta ciudad durante generaciones. Que podamos hacer esto frente a ellos, significa el mundo para mí y para todos los demás chicos”.

El lanzador Blake Snell hizo el gesto de 6-7 con las manos, señalando las victorias de los Dodgers sobre los Blue Jays de Toronto en el sexto y séptimo choque.

“Esto está encendido”, dijo Snell. “Me encanta”.

El puertorriqueño Kike Hernández, con el pecho descubierto, filmaba a la multitud con una cámara de mano.