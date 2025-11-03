Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de noviembre de 2025
83°bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fiesta en Los Ángeles: los Dodgers celebran su campeonato consecutivo con desfile

Shohei Ohtani, Kike Hernández y sus compañeros recorrieron la ciudad entre vítores, confeti y entusiasmo de miles de aficionados

3 de noviembre de 2025 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mánager Dave Roberts celebra durante la caravana de los Dodgers. (Jae C. Hong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Shohei Ohtani y el resto de los Dodgers de Los Ángeles celebraron el lunes su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile en el centro de la ciudad, después de convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos de manera consecutiva.

RELACIONADAS

“Ya estoy pensando en la tercera vez que vamos a hacer esto”, dijo Ohtani a la cadena Spectrum SportsNet a través de un traductor.

Lo acompañó su esposa, Mamiko Tanaka, quien le tomó una foto. El año pasado, Ohtani llevaba a su perro, Decoy, en brazos en el autobús.

“Es realmente agradable poder ganar el juego y estar rodeado de todos estos increíbles aficionados”, agregó Ohtani. “Realmente lo estoy disfrutando y aprovechando”.

El mánager Dave Roberts levantó el Trofeo del Comisionado mientras estaba a bordo de uno de varios autobuses que recorrieron una ruta llena de aficionados vestidos de azul, agitando banderas y animando. “B 2 B” (de “Back to Back”) decía uno de los muchos carteles hechos a mano que sostenía la multitud.

“Siento que es casi el doble que el año pasado”, sostuvo Freddie Freeman. “Estos aficionados están locos. Es increíble ser parte de esto”, añadió.

Más aficionados esperaban en el Dodger Stadium, donde se dirigió el equipo después del desfile.

El ‘MVP’ de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, llevaba una camiseta negra con “World Series Champions” en el frente. Con gafas de sol y gorra de béisbol al revés, Yamamoto saludaba a los fans.

“Me encantan los momentos para compartir este tipo de cosas con mis compañeros de equipo”, dijo a través de un traductor.

Confeti azul y blanco volaba desde un camión que pasaba entre los autobuses, que estaban llenos de familiares de los jugadores, incluido el recién retirado Clayton Kershaw y sus cuatro hijos.

“Es la manera perfecta de terminar”, indicó Kershaw, quien culminó una carrera de 18 años jugada completamente con Los Ángeles. “Sé que los Dodgers siempre han significado mucho para esta ciudad durante generaciones. Que podamos hacer esto frente a ellos, significa el mundo para mí y para todos los demás chicos”.

El lanzador Blake Snell hizo el gesto de 6-7 con las manos, señalando las victorias de los Dodgers sobre los Blue Jays de Toronto en el sexto y séptimo choque.

“Esto está encendido”, dijo Snell. “Me encanta”.

El puertorriqueño Kike Hernández, con el pecho descubierto, filmaba a la multitud con una cámara de mano.

“Los ganadores ganan”, dijo. “Espero que estos fans de los Dodgers se diviertan mucho porque se lo merecen. Nos apoyaron durante todo el año, y aquí estamos, campeones consecutivos”, apuntó.

Tags
Dodgers de Los ÁngelesGrandes LigasMLBSerie Mundial
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: