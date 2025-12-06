Los Criollos suman su tercera victoria seguida al vencer a los Leones

Los Criollos de Caguas sumaron su tercera victoria en línea este viernes al superar 7-3 a los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Caguas colocó su marca en 10-11 para comenzar con el pie derecho la segunda mitad de la fase regular, mientras Ponce juega para 11-9, con dos derrotas al hilo ante al mismo rival.

Emmanuel “Manny” García encabezó la ofensiva de la Yegüita al conectar tres imparables, incluyendo un jonrón, con tres carreras anotadas y una impulsada.

El encuentro se decidió en el tope del séptimo episodio. Con la pizarra 3-1 a favor de los Leones, José Miranda pegó sencillo que impulsó la segunda carrera de los Criollos y, acto seguido, un sencillo de Nelson Velázquez remolcó dos anotaciones para colocar a los visitantes al frente 4-3.

En la octava entrada, Caguas aumentó su ventaja con un sencillo de Bryan Torres y otro de Miranda.

Miranda bateó de 4-3 con dos remolcadas, y Torres de 4-2 con dos impulsadas y dos anotadas.

En total, fueron 15 los lanzadores utilizados por ambas novenas en el encuentro.

El ganador fue Jorge Benítez en relevo, con un bateador retirado por la vía del ponche, mientras el perdedor fue Gabriel Rodríguez, quien dio paso a dos carreras con apenas un out propinado.

Triunfan los Gigantes y los Indios

Mientras, los Gigantes de Carolina regresaron a la ruta ganadora al blanquear a los Cangrejeros de Santurce con pizarra 2-0, como parte de la acción del viernes de la pelota invernal, celebrada en el estadio Roberto Clemente Walker.

Carolina que mejoró a 9-12, contó con una gran labor monticular del zurdo Jonathan Bermúdez que lanzó por espacio de cinco entradas, abanicando a cuatro crustáceos para llevarse su primer triunfo del torneo.

A pesar del revés, los Cangrejeros siguen en el tope de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con foja de 14-7.

De otra parte, los Indios de Mayaguez vencieron 4-2 a los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn.

San Juan cerró la primera mitad de la fase regular con marca de 7-13. Por su parte, Mayagüez juega para 10-9.