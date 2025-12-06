Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Criollos suman su tercera victoria seguida al vencer a los Leones

En la jornada del viernes, los Indios y los Gigantes también salieron airosos

6 de diciembre de 2025 - 10:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bryan Torres remolcó dos carreras y anotó otras dos en la victoria de los Criollos ante los Leones. (Criollos de Caguas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas sumaron su tercera victoria en línea este viernes al superar 7-3 a los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

RELACIONADAS

Caguas colocó su marca en 10-11 para comenzar con el pie derecho la segunda mitad de la fase regular, mientras Ponce juega para 11-9, con dos derrotas al hilo ante al mismo rival.

Emmanuel “Manny” García encabezó la ofensiva de la Yegüita al conectar tres imparables, incluyendo un jonrón, con tres carreras anotadas y una impulsada.

El encuentro se decidió en el tope del séptimo episodio. Con la pizarra 3-1 a favor de los Leones, José Miranda pegó sencillo que impulsó la segunda carrera de los Criollos y, acto seguido, un sencillo de Nelson Velázquez remolcó dos anotaciones para colocar a los visitantes al frente 4-3.

En la octava entrada, Caguas aumentó su ventaja con un sencillo de Bryan Torres y otro de Miranda.

Miranda bateó de 4-3 con dos remolcadas, y Torres de 4-2 con dos impulsadas y dos anotadas.

En total, fueron 15 los lanzadores utilizados por ambas novenas en el encuentro.

El ganador fue Jorge Benítez en relevo, con un bateador retirado por la vía del ponche, mientras el perdedor fue Gabriel Rodríguez, quien dio paso a dos carreras con apenas un out propinado.

Triunfan los Gigantes y los Indios

Mientras, los Gigantes de Carolina regresaron a la ruta ganadora al blanquear a los Cangrejeros de Santurce con pizarra 2-0, como parte de la acción del viernes de la pelota invernal, celebrada en el estadio Roberto Clemente Walker.

Carolina que mejoró a 9-12, contó con una gran labor monticular del zurdo Jonathan Bermúdez que lanzó por espacio de cinco entradas, abanicando a cuatro crustáceos para llevarse su primer triunfo del torneo.

A pesar del revés, los Cangrejeros siguen en el tope de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con foja de 14-7.

De otra parte, los Indios de Mayaguez vencieron 4-2 a los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn.

San Juan cerró la primera mitad de la fase regular con marca de 7-13. Por su parte, Mayagüez juega para 10-9.

El encuentro llegó igualado 2-2 hasta la parte alta de la novena entrada, cuando un doblete de Anthony García impulsó las dos carreras que marcaron la diferencia final a favor de los Indios.

Tags
Liga de Béisbol Profesional Roberto ClementeCriollos de CaguasCangrejeros de Santurce Leones de Ponce
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: