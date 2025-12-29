Opinión
Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Guapos de Dorado, nuevos campeones de la Coliceba

El abridor Andrés Santiago ganó tres juegos en la final y fue seleccionado JMV de la etapa

29 de diciembre de 2025 - 7:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El abridor de los Guapos de Dorado, Andrés Santiago realiza un envío durante la serie final de la Coliceba. Santiago completó el juego del campeonato. (Cortesía/Coliceba)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Guapos de Dorado se proclamaron campeones de la Confederación de la Liga Central de Béisbol Aficionado (Coliceba) al vencer el sábado con marcador 7-2 a los Bucaneros de Arroyo en el Estadio Perucho Cepeda.

RELACIONADAS

Dorado cerró la serie final en seis juegos tras lograr tres victorias consecutivas.

Este representa el primer campeonato de los Guapos en su año de debut en el torneo.

El derecho Andrés Santiago lanzó toda la ruta para apuntarse su tercera victoria de la serie, al permitir ocho imparables y dos carreras, una de ellas inmerecida. Su dominante actuación le valió ser seleccionado Jugador Más Valioso de la serie.

Seis de las siete carreras de los Guapos fueron fabricadas en la parte baja de la tercera entrada. Las primeras dos anotaciones llegaron mediante doblete de Pedro Crespo. Acto seguido, un doble de Jonathan Nieves impulsó la tercera carrera y otro doblete de Ian Laureano añadió dos vueltas más al marcador.

Arroyo intentó reaccionar en el sexto episodio con dos carreras, incluyendo un cuadrangular solitario de Tony Brian Méndez.

El zurdo Miguel Fontánez cargó con la derrota por los Bucaneros, tras permitir seis carreras en 2.1 entradas lanzadas.

Al concluir el encuentro, la presidenta de la Coliceba, Sandrelly Córdova, hizo entrega del trofeo de campeones al apoderado de los Guapos, Joey Solá, al dirigente Nelson Molina y al alcalde de Dorado, Aníbal José Torres.

Por su parte, el apoderado de los Bucaneros, Antonio “Papulyn” Soto, recibió el trofeo de subcampeones.

Córdova estuvo acompañada por el vicepresidente de la Coliceba, Ramón “Moncho” Meléndez, y el director del torneo, Efraín “Cano” García.

Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
