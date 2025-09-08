Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de septiembre de 2025
82°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los impresionantes registros del cubano Aroldis Chapman en sus últimas 17 apariciones

A sus 37 años, el taponero de los Red Sox de Boston está “como el vino”

8 de septiembre de 2025 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aroldis Chapman está imbateable esta campaña 2025. (Rick Scuteri)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Phoenix - Aroldis Chapman tiene una reputación como lanzador de poder, construida a lo largo de 16 años lanzando rutinariamente a 100 millas por hora en el radar.

RELACIONADAS

A medida que el cerrador cubano de los Red Sox de Boston ha envejecido, el jugador de 37 años ha añadido astucia a su poder, desconcertando a los bateadores al localizar sliders y splitters que los dejan abanicando.

La combinación llevó a un raro juego de cuatro ponches contra los Diamondbacks de Arizona y una de las rachas más dominantes por un relevista en la historia del béisbol.

En sus últimas 17 apariciones, Chapman registra 0.00 efectividad con 24 ponches y 17 salvados. Todo eso en 15 episodios. En general, tiene foja de 4-2 con 0.98 de efectividad en la temporada con 81 abanicados.

“Esto es especial”, afirmó el mánager boricua de Boston, Alex Cora, quien logró su victoria número 600 en su carrera con el triunfo del domingo 7-4 sobre los Diamondbacks. “Hacerlo a esta edad y en el punto en el que estamos como industria, en cuanto a los bateadores y los ajustes que hacen, es increíble”.

Chapman comenzó su carrera en Cincinnati, sorprendiendo a todos con una recta que alcanzó las 105.8 mph durante su temporada de novato en 2010, aún el lanzamiento más rápido en la historia de la MLB. Continuó lanzando pelotas a velocidades de auto de carrera, registrando ocho de los nueve lanzamientos más rápidos en la historia del béisbol, incluyendo 105.1 mph la temporada pasada.

Apodado el “Misil Cubano”, Chapman puede estar mejor que nunca en su primera temporada en Boston, ganando su octava aparición en el Juego de Estrellas y un contrato de un año por $13.3 millones para 2026 firmado la semana pasada.

Chapman ha sido intocable desde mediados de julio, como los Diamondbacks descubrieron el domingo.

Con una ventaja de 7-4 después de un rally tardío, Cora envió a Chapman para cerrar el juego y lo hizo con estilo, uniéndose a un grupo de élite al ponchar a cuatro en la novena entrada para su salvamento número 29. Chapman cerró ponchando a Jordan Lawler para convertirse en el segundo lanzador con cuatro ponches en una entrada esta temporada, junto con Steven Matz de San Luis en junio.

“Es solo algo que sucedió”, dijo Chapman a través de un intérprete. “Mi mentalidad es conseguir tres outs e ir por un ponche”.

Chapman ciertamente ha estado consiguiendo los outs.

Lo ha demostrado toda la temporada, dejando a los bateadores fallando con precisión junto con ese poder.

Tags
BéisbolRed Sox de BostonGrandes LigasAroldis Chapman
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: