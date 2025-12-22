Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Red Sox adquieren al inicialista venezolano Willson Contreras

Boston obtuvo al jugador a cambio de tres lanzadores y consideraciones en efectivo

22 de diciembre de 2025 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Willson Contreras, a la derecha, bateó 20 jonrones con 80 impulsadas en 2025. (Jeff Roberson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Red Sox de Boston adquirieron al primera base Willson Contreras y consideraciones en efectivo en un canje concretado con los Cardinals de San Luis, según se anunció oficialmente este lunes.

RELACIONADAS

A cambio, la organización de Boston envió a los lanzadores derechos Hunter Dobbins, Blake Aita y Yhoiker Fajardo, tres brazos jóvenes que formaban parte de su sistema de ligas menores. El movimiento busca reforzar de inmediato la ofensiva y la defensa en la inicial.

Contreras, veterano de las Grandes Ligas, aporta experiencia y versatilidad al ‘infield’. Aunque comenzó su carrera como receptor, en las últimas temporadas ha visto acción en la inicial, posición en la que se proyecta que tenga un rol regular con el conjunto de Boston.

Para San Luis, el traspaso representa una apuesta por profundidad y proyección a largo plazo en su cuerpo de lanzadores, mientras que los Red Sox fortalecen su plantilla con un bate probado de cara al resto de la temporada.

Contreras bateó para .257 con 20 jonrones, 80 impulsadas y 70 anotadas en la temporada 2025.

Tags
BéisbolRed Sox de BostonCardinals de San LuisVenezuelaGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: