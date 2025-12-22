Los Red Sox adquieren al inicialista venezolano Willson Contreras

Los Red Sox de Boston adquirieron al primera base Willson Contreras y consideraciones en efectivo en un canje concretado con los Cardinals de San Luis, según se anunció oficialmente este lunes.

A cambio, la organización de Boston envió a los lanzadores derechos Hunter Dobbins, Blake Aita y Yhoiker Fajardo, tres brazos jóvenes que formaban parte de su sistema de ligas menores. El movimiento busca reforzar de inmediato la ofensiva y la defensa en la inicial.

Contreras, veterano de las Grandes Ligas, aporta experiencia y versatilidad al ‘infield’. Aunque comenzó su carrera como receptor, en las últimas temporadas ha visto acción en la inicial, posición en la que se proyecta que tenga un rol regular con el conjunto de Boston.

Para San Luis, el traspaso representa una apuesta por profundidad y proyección a largo plazo en su cuerpo de lanzadores, mientras que los Red Sox fortalecen su plantilla con un bate probado de cara al resto de la temporada.