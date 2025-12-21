Vimael Machín firma con los Rockies un contrato de ligar menor
El ‘infielder’ puertorriqueño llegó a un acuerdo con invitación al campamento de Grandes Ligas tras su paso por la organización de los Orioles
21 de diciembre de 2025 - 7:17 PM
Los Rockies de Colorado firmaron al ‘infielder’ puertorriqueño Vimael Machín con un contrato de liga menor que incluye una invitación al campamento de entrenamientos primaverales del equipo de Grandes Ligas, según reportó el periodista Jorge Castillo, de ESPN.
Machín se dirigirá a la Liga del Cactus con el objetivo de ganarse un puesto como jugador en el roster de los Rockies.
El también pelotero de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) —con quienes acaba de ganar el Premio Luis Rodríguez Olmo en la temporada 2025-2026— registró una línea ofensiva de .286/.347/.476, con 18 cuadrangulares en Triple A, y vio acción en cuatro partidos con los Orioles de Baltimore la pasada temporada. Tras su paso por esa organización, Machín se convirtió recientemente en agente libre.
En su carrera en las Grandes Ligas, acumula 329 turnos oficiales, con promedio de bateo de .204, dos jonrones y 15 carreras impulsadas.
