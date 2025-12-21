Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Leones empatan con Santurce en la cima del béisbol invernal

Ponce derrotó a San Juan, mientras que los Cangrejeros cayeron contra Carolina

21 de diciembre de 2025 - 12:19 AM

Will Simoneit se destacó a la ofensiva por los Leones al batear de 4-3, con dos carreras impulsadas y una carrera anotada. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Leones de Ponce se impusieron con marcador de 7-1 sobre los Senadores de San Juan en la continuación de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), apuntándose su segunda victoria consecutiva.

El triunfo de los selváticos, combinado con la derrota 4-2 de los Cangrejeros de Santurce ante los Gigantes de Carolina, provocó un empate en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Ponce y Santurce comparten ahora la cima con récord de 21-13, mientras San Juan continúa en el sótano con marca de 9-24.

La ofensiva rojinegra explotó con un decisivo rally de seis carreras en la séptima entrada. El ataque comenzó ante el relevista Agnel Miranda (1-0), quien permitió tres anotaciones y dejó las bases llenas. En su relevo, Ryan Velázquez fue recibido con sencillo de Jacob Berry al jardín derecho que impulsó a Jesmuel Valentín.

Berry se robó la intermedia y, tras boleto intencional a Anthony Calarco, Will Simoneit conectó imparable al bosque izquierdo para traer al plato a Edwin Díaz y a Berry.

Sammy Hernández añadió sencillo para volver a llenar las bases, y el novato Chris Arroyo cerró el racimo con hit al central que remolcó a Calarco y a Simoneit, abriendo la pizarra 7-1.

La primera carrera de los Leones llegó en la cuarta entrada, cuando Sammy Hernández conectó elevado de sacrificio al jardín izquierdo para empujar a Berry. San Juan había igualado momentáneamente el encuentro en el quinto episodio con sencillo de Yariel González al jardín central que llevó a la goma a Roberto Enríquez.

El zurdo Eric Torres (1-0), candidato al premio de Novato del Año, se apuntó la victoria en labor de relevo.

Onix Vega vuelve a aportar

Un sencillo de Onix Vega en el tope de la novena entrada decidió la cerrada victoria 2-1 de los Criollos de Caguas sobre los Indios de Mayagüez este sábado, en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

Con el triunfo, Caguas colocó su marca en 17-17 para retornar al tercer lugar, mientras que Mayagüez cayó a 16-17.

Vega conectó el imparable decisivo luego de dos outs, rompiendo el empate a una carrera y remolcando a Jancarlos Cintrón, quien había entrado como corredor emergente en sustitución de José Miranda.Los Criollos iniciaron el noveno episodio con sencillo de Miranda.

Acto seguido, Cintrón entró a correr, Luis Vázquez lo adelantó con toque de sacrificio, MJ Meléndez fue retirado con línea al jardín izquierdo y entonces Vega respondió con el hit de la ventaja.

El relevista Anthony Maldonado lanzó una entrada en cero con dos ponches para acreditarse la victoria, mientras Jorge López cargó con la derrota al permitir la carrera decisiva. Yacksel Ríos se apuntó el salvamento.

En total, cinco lanzadores fueron utilizados por Caguas, limitando a la ofensiva de Mayagüez a apenas tres imparables, todos conectados ante el abridor Dereck Rodríguez, quien trabajó cinco entradas con una carrera inmerecida.

El resto del camino fue cubierto sin permitir hits por Brendan Cellucci, Roel Ramírez, Maldonado y Ríos.Los Indios su única carrera en la misma primera entrada, tras un lanzamiento salvaje de Rodríguez que aprovechó Matthew Lugo.

Caguas respondió en el quinto episodio con doblete de Manny García, que remolcó a Luis Vázquez para empatar el juego.

Leones de PonceCangrejeras de SanturceLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernal
Redacción El Nuevo Día
