Estados Unidos aceita su maquinaria para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Llámelo el efecto Japón, o para ser más precisos, el recuerdo amargo del dominio monticular de Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto en el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2023.

El equipo representativo de Estados Unidos ha ido armando una plantilla de lujo para la edición del certamen que se jugará en marzo de 2026, pero particularmente con una rotación deslumbrante que en el papel, pudiera ser tan dominante como lo fue la dupla nipona que ayudó a Japón a conquistar su tercera corona del Clásico en cinco ediciones.

Todavía sigue vivo el recuerdo de un Ohtani dominante en la lomita ponchando a su entonces compañero de los Angels de Los Ángeles, Mike Trout, para el último out del partido final, que le dio a Japón la victoria 3-2 y el campeonato.

PUBLICIDAD

Fue sencillamente una demostración magistral de la selección oriental que ganó el torneo de manera invicta.

Y a todas luces Estados Unidos tiene la espinita pues aparte de que luce con una de las plantillas más completas para la edición de 2026, tiene una rotación de lanzadores que incluirá al ganador en 2025 del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, de los Pirates de Pittsburgh, y al ganador del mismo premio en la Liga Americana en los últimos dos años, Tarik Skubal, de los Tigers de Detroit.

Skenes terminó el 2025 con 10-10, un récord que no significa mucho considerando que juega con un equipo perdedor como el de los Pirates, que no le da mucha oportunidad de triunfo a ningún lanzador. Pero su efectividad de 1.97 fue la mejor de todas las Mayores entre los iniciadores. Además ponchó a 216 en 187.2 entradas.

En 2024, cuando terminó tercero en la votación para el premio Cy Young, Skenes se llevó el galardón de Novato del Año de la Nacional, con una impresionante foja de 11-3 y 1.96 de efectividad.

En tanto, Skubal viene de registrar récord de 13-6 con 2.21 de efectividad y 241 ponchados en 195.1 entradas. Una temporada antes, en 2024, también se llevó el Cy Young con un sólido 18-4 y 2.39 de ERA, y 228 ponchados en 192 episodios.

Estados Unidos es el único equipo que públicamente ha indicado casi todos los jugadores que hasta el momento se han comprometido con participar en el Clásico venidero.

PUBLICIDAD

Los otros dos iniciadores proyectados completan una rotación de ensueño.

Logan Webb, de los Giants de San Francisco, tuvo 15-11 con 3.22 en la pasada temporada, pero fue líder de todas las Mayores en total de entradas lanzadas, con 207, y además fue líder de la Liga Nacional en ponchados, con 224. Quedó cuarto en la votación del Cy Young.

Por su parte Joe Ryan, de los Twins de Minnesota, tuvo 13-10 con 3.42 de ERA, en su primera temporada yendo al Juego de Estrellas.

El bullpen de Estados Unidos también luce sólido. Incluye al taponero lanzallamas que los Athletics terminaron cambiando durante la campaña a los Padres de San Diego, Mason Miller.

Miller tuvo lanzamientos que alcanzaron las 104.5 millas por hora en 2025.

Hasta ahora también están confirmados como relevistas David Bednar, Matthew Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Nolan McLean y Garrett Whitlock.

Poderío en la alineación

El receptor Cal Raleigh viene de pegar 60 jonrones en la pasada temporada con los Mariners. (David J. Phillip)

En cuanto a los jugadores de posición, Estados Unidos no está confeccionando un equipo solo para participar. A todas luces tiene la intención de ganar su segundo campeonato en un Clásico Mundial luego del que obtuvo en 2017 venciendo a Puerto Rico en la final.

Para esta próxima edición contará con tres de los cuatro máximos jonroneros de 2025 en Grandes Ligas: el receptor de los Mariners de Seattle, Cal Raleigh, quien disparó 60; el bateador designado de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, quien conectó 56; y el jardinero derecho de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, quien dio 53.

Raleigh viene de imponer un récord de cuadrangulares para un receptor en una temporada, y Judge consiguió su segundo trofeo consecutivo de Jugador Más Valioso, y el tercero en cuatro temporadas.

PUBLICIDAD

Team USA también tiene confirmado al guardabosque central de los Cubs de Chicago, Pete Crow-Armstrong, quien conectó 31 cuadrangulares y empujó 95 carreras esta pasada campaña, además de ganar su primer Guante de Oro; y al también jardinero derecho de los Diamondbacks de Arizona, Corbin Carroll, quien con Judge en la alineación, proyecta como jardinero izquierdo en el uniforme de Estados Unidos.

El cuadro interior también promete, con el campocorto de los Royals de Kansas City, Bobby Witt Jr., y el también torpedero y tercera base de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson.

Brice Turang, el segunda base de los Brewers de Milwaukee, aparece confirmado igualmente para el Clásico.

Como segundo receptor Estados Unidos tiene hasta ahora a Will Smith, de los campeones de la Serie Mundial, Dodgers de Los Ángeles.

Pero todavía no se ha definido el roster completo por lo que la alineación podría tomar más fuerza. Los equipos deben anunciar sus rosters de 30 jugadores en febrero.

Estados Unidos todavía podría contar con varios poderosos bateadores. Al menos en el pasado Clásico tuvo al primera base Pete Alonso, que en este periodo muerto en las Grandes Ligas dejó a los Mets de Nueva York vía agencia libre para firmar con los Orioles por $155 millones. También tuvo en 2023 a los patrulleros Mike Trout y Kyle Tucker.

Dominicana uno de los favoritos siempre

Manny Machado figura en el róster de Dominicana para el torneo de 2026. (Frank Franklin II)

De otra parte, República Dominicana siempre luce en el papel como uno de los favoritos por su amplia cantera de talento de Grandes Ligas.

Por ejemplo, solo en la tercera base Dominicana tiene una dulce aunque complicada situación con figuras como Junior Caminero, que ya fue confirmado para el evento y es alguien que el dirigente de los dominicanos, Albert Pujols, ha dicho públicamente que cuenta con él. El jugador de los Rays de Tampa Bay viene de disparar 45 cuadrangulares con 110 carreras empujadas en 2025.

PUBLICIDAD

Pero en la antesala Dominicana cuenta también con Manny Machado y con José Ramírez, que entre ambos sumaron 57 jonrones y 180 carreras remolcadas la pasada temporada.

Y como dio a entender Pujols en una entrevista con MLB.com, de ese trío podría salir el bateador designado, mientras otro puede abrir defendiendo la tercera almohadilla.

Hay que recordar que Machado ha jugado como campocorto en el pasado, por lo que Dominicana podría alternar de varias maneras, aparte de que de por sí cuenta con gran talento para el resto de las posiciones del cuadro interior, incluyendo los campocortos Jeremy Peña (Houston), Elly de la Cruz (Cincinnati) y Willy Adames (San Francisco), el segunda base Ketel Marte (Arizona) y el sensacional inicialista de los Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., quien tuvo una postemporada brillante hasta llegar a la Serie Mundial.