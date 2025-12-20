White Sox contratan a boricua como asistente del gerente general
Carlos Rodríguez llega al puesto ejecutivo de la novena de Chicago luego de trabajar 15 años con los Rays de Tampa Bay
20 de diciembre de 2025 - 9:44 PM
Los White Sox de Chicago anunciaron el viernes la contratación del puertorriquño Carlos Rodríguez como asistente del gerente general y vicepresidente senior Chris Getz.
Rodríguez, de 43 años viene de trabajar 15 años con la organización de los Rays de Tampa Bay. Fungió como vicepresidente por seis años.
En los Rays también fue vicepresidente de operaciones de béisbol y vicepresidente de desarrollo de jugadores y reclutamiento internacional. Este año, renunció a su cargo en busca de nuevas oportunidades.
The Chicago White Sox have named longtime baseball executive Carlos Rodriguez as assistant general manager, where he will report to senior vice president/general manager Chris Getz. pic.twitter.com/tYB6YG9h4s— Chicago White Sox (@whitesox) December 19, 2025
“Conozco a Carlos desde hace muchos años y he seguido su carrera y su impacto dentro de la organización de los Rays”, declaró Getz en el comunicado de prensa que anunció a Rodríguez, natural de Santurce.
“Es un líder inteligente, reflexivo y experimentado que ha contribuido significativamente en casi todas las áreas de las operaciones de béisbol. Desde el apoyo a la temporada de las Grandes Ligas y la investigación y el desarrollo hasta las operaciones internacionales y la construcción de un nuevo estadio, Carlos aporta una perspectiva amplia y diversa en cuanto a operaciones que fortalecerá a los White Sox en todos los niveles”, agregó.
En los Rays como director de scouting en Latinoamérica, Rodríguez fue clave en las contrataciones de los peloteros and signing notable players such as José Alvarado, Jonathan Aranda, Vidal Bruján, Genesis Cabrera, Diego Castillo, Yonny Chirinos, Ronaldo Hernández, René Pinto, Cristopher Sánchez y Jesús Sánchez.
Rodríguez compartirá el puesto en Chicago con Josh Barfield y Jin Wong.
Otros puertorriqueños en puestos de front office en las Mayores son Carlos Beltrán, asistente del gerente general en los Mets de Nueva York; y Eddie Romero, en el mismo rol en los Red Sox de Boston.
