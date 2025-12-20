José Miranda logra acuerdo de liga menor con los Padres

El jugador de cuadro puertorriqueño José Miranda dio el primer paso para un posible retorno a las Grandes Ligas al firmar un acuerdo de liga menor con los Padres de San Diego, reportó Aram Leighton de Just Baseball.

El pacto incluye una invitación a los campos primaverales de la novena en Arizona.

Miranda, de 27 años y activo en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Criollos de Caguas, viene de jugar cuatro temporadas con los Twins de Minnesota, organización que lo seleccionó en la segunda ronda del sorteo 2016 de MLB.

Sin embargo, apenas jugó 12 partidos con Minnesota el año pasado, siendo relegado a Triple A, donde tampoco tuvo un buen desempeño. Fue dejado en libertad al concluir la campaña.

Su mejor año fue en 2020, temporada de debut, al jugar 125 partidos con promedio de .268, 15 jonrones y 66 carreras remolcadas. En 2024, militó en 121 encuentros.

