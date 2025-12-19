Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Serie del Caribe 2026 se mueve a México

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe cambió la sede del año entrante ante la negativa de Puerto Rico, República Dominicana y los mexicanos de jugar en Venezuela

19 de diciembre de 2025 - 9:35 PM

Jugadores de República Dominicana festejan el triunfo ante México este viernes, durante el juego final de la Serie del Caribe de Béisbol 2025, en el estadio Nido de los Águilas en la ciudad de Mexicali en el estado de Baja California (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció el viernes la mudanza de la Serie del Caribe 2026 de Caracas, Venezuela, a la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México.

El torneo se jugará del 1 al 7 de febrero en el Estadio de los Charros.

“La designación se realizó tras la aprobación de la propuesta presentada por la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), la cual surgió a partir de una iniciativa de la organización Charros de Jalisco. Esta determinación fue adoptada luego de que México, Puerto Rico y la República Dominicana anunciaran su retiro de la sede originalmente prevista en la Gran Caracas, debido a diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)”, resaltó la CBPC en declaraciones escritas.

La competencia se celebrará con cinco equipos. Los boricuas, dominicanos y los anfitriones están apuntados, con la espera de confirmar a Venezuela. Panamá estará en el certamen caribeño como país invitado.

El martes pasado, las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana y México citaron “situaciones externas ajenas a su control” al tomar la decisión de no jugar en Venezuela durante una asamblea general extraordinaria.

Aunque la comunicación fue parca, claramente se refirieron a la tensión política, económica y diplomática entre Estados Unidos y Venezuela.

En la segunda vez que los venezolanos pierden la sede en los últimos seis años. En 2019, la Serie del Caribe fue movida a última hora a Panamá debido a tensiones políticas internas en el país sudamericano. En 2023, Venezuela fue anfitrión.

Por segundo año consecutivo, la pequeña Serie Mundial de Caribe estará en tierra azteca. En febrero pasado se jugó en Mexicali con los Leones del Escogido de Quisqueya coronándose campeones.

San Juan iba a tener la sede en 2026 pero renunció al turno debido a la celebración del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Hiram Bithorn en marzo próximo.

