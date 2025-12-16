Opinión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico no irá a la Serie del Caribe 2026 en Venezuela por razones “ajenas a su control”

Tampoco República Dominicana ni México, informó la Confederación de Béisbol Profesional de la región

16 de diciembre de 2025 - 11:13 PM

Luis Leroy Cruz lanza durante la Serie del Caribe de 2025. (Fernando Llano)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Debido a situaciones externas “ajenas a su control”, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) no enviará a su equipo representativo de Puerto Rico a la Serie del Caribe 2026, que se llevará a cabo a principios de febrero en Venezuela.

Así lo aseguró este lunes la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), a través de un comunicado.

“La CBPC informa que, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela”, dice el comunicado.

“Asimismo, (la CBPC) reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento”.

El organismo, además, añadió que continuará evaluando la situación, considerando “distintas alternativas disponibles”.

Puerto Rico ganó por última vez la Serie del Caribe en 2018, como parte del ‘back to back’ de los Criollos de Caguas.

Puerto Rico, originalmente, iba a ser la sede del certamen en 2026, pero otorgó la misma a Venezuela, cuando la promotora MB Sports logró que el Estadio Hiram Bithorn acogiera la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol a efectuarse en marzo de 2026.

El conflicto actual entre Estados Unidos y Venezuela se centra principalmente en tensiones políticas, económicas y diplomáticas derivadas del no reconocimiento de Washington al gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de autoritarismo, fraude electoral y violaciones de derechos humanos.

Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco
