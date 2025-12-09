Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Red Sox cambian al boricua Vaughn Grissom a los Angels de Los Ángeles

El infielder solo jugó 31 partidos para Boston después de que llegó en el intercambio de Chris Sale con Atlanta en 2023

9 de diciembre de 2025 - 7:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A cambio de Grissom, los Red Sox recibieron al jardinero de liga menor, Isaiah Jackson (Carlos Giusti/Staff)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Orlando - Los Angels de Los Ángeles adquirieron al jugador de cuadro Vaughn Grissom en un canje con los Red Sox de Boston el martes.

Grissom, de ascendencia puertorriqueña, apareció en solo 31 juegos para Boston después de que llegó en el intercambio de Chris Sale con Atlanta el 30 de diciembre de 2023.

Grissom, de 24 años, bateó .270 con 13 jonrones y 48 carreras impulsadas en 96 juegos con Triple-A Worcester este año.

Los Red Sox recibieron al jardinero de ligas menores Isaiah Jackson en el intercambio con los Angels.

Jackson, de 21 años y seleccionado en la 18.ª ronda del draft amateur de este año, bateó para .219 (7 de 32), con un jonrón y cuatro carreras impulsadas en 10 partidos con la Clase A Alta Tri-City esta temporada.

Grissom hizo su debut en las Grandes Ligas con Atlanta en 2022. Bateó .190 (20 de 105) con seis carreras impulsadas para Boston en 2024.

