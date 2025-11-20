Opinión
20 de noviembre de 2025
Los Senadores de San Juan despiden a su dirigente Robinson Cancel

La organización relevó de sus funciones al veterano mánager tras un inicio de temporada de 1-7, y nombró a su sustituto

20 de noviembre de 2025 - 1:57 PM

Robinson Cancel junto a Carmelo Martínez durante un entrenamiento de los Senadores. (Suministrada)
Los Senadores de San Juan anunciaron este jueves un cambio en el mando al relevar de sus funciones al dirigente Robinson Cancel, efectivo de inmediato, y nombrar a Carlos Cardoza como su nuevo piloto.

La organización indicó que la determinación se tomó tras una evaluación detallada del desempeño reciente y de la dirección competitiva del equipo. Asimismo, agradeció el trabajo de Cancel durante su gestión, destacando su dedicación, disciplina y aporte al desarrollo de los jugadores, y le deseó éxito en sus futuros proyectos profesionales.

Los Senadores ocupan el sexto y último lugar de la tabla con marca de 1-7 y vienen de caer 2-0 ante los Criollos de Caguas el miércoles. Este jueves enfrentarán a los Leones de Ponce (5-3) en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

“Estamos en un punto decisivo de la temporada y entendemos que este cambio es necesario para encaminar al equipo hacia la ruta ganadora. Confiamos plenamente en la capacidad, liderazgo y preparación de (Carlos) Cardoza para maximizar el potencial de este grupo,” expresó Joey Sola, gerente general de los Senadores, en declaraciones escritas.

Cardoza comenzará sus labores reuniéndose con el personal técnico y los jugadores para delinear los ajustes y el plan de ejecución para las próximas semanas de competencia.

Senadores de San JuanLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernal
