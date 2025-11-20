Los Senadores de San Juan despiden a su dirigente Robinson Cancel

Los Senadores de San Juan anunciaron este jueves un cambio en el mando al relevar de sus funciones al dirigente Robinson Cancel, efectivo de inmediato, y nombrar a Carlos Cardoza como su nuevo piloto.

La organización indicó que la determinación se tomó tras una evaluación detallada del desempeño reciente y de la dirección competitiva del equipo. Asimismo, agradeció el trabajo de Cancel durante su gestión, destacando su dedicación, disciplina y aporte al desarrollo de los jugadores, y le deseó éxito en sus futuros proyectos profesionales.

Los Senadores ocupan el sexto y último lugar de la tabla con marca de 1-7 y vienen de caer 2-0 ante los Criollos de Caguas el miércoles. Este jueves enfrentarán a los Leones de Ponce (5-3) en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

“Estamos en un punto decisivo de la temporada y entendemos que este cambio es necesario para encaminar al equipo hacia la ruta ganadora. Confiamos plenamente en la capacidad, liderazgo y preparación de (Carlos) Cardoza para maximizar el potencial de este grupo,” expresó Joey Sola, gerente general de los Senadores, en declaraciones escritas.

