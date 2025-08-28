Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
28 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Senadores tendrán a Joey Solá como gerente general

La novena sanjuanera reemplazó a Alex Cintrón, quien dirigirá en República Dominicana durante la temporada de béisbol invernal

28 de agosto de 2025 - 5:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joey Solá, nuevo gerente general de los Senadores de San Juan. (Carlos Rivera Giusti)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los Senadores de San Juan firmaron a Joey Solá como nuevo gerente general de la novena capitalina en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

Rafael Concepción, director de la escuadra que tiene al integrante del Salón de la Fama de Béisbol Roberto Alomar como dueño, confirmó la posición.

Solá sustituirá a Alex Cintrón, coach de bateo de los Astros de Houston, quien dirigirá a los campeones defensores Leones del Escogido en la pelota dominicana.

Cintrón lideró a los Senadores a la final de la LBPRC el año pasado, en donde cayeron contra los Indios de Mayagüez.

“Fue una de la recomendaciones que hizo el señor (Alex) Cintrón. Joey y yo habíamos trabajado en ligas juveniles anteriormente. Nos conocemos. Adicional, fue gerente general de Santurce por varios años y es el ayudante del Carlos Beltrán ahora para el Clásico”, declaró Concepción a El Nuevo Día sobre el también gerente general de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Los Senadores anunciarán próximamente al dirigente del conjunto. Robinson Cancel es candidato para el puesto dejado por Ricky Rivera, quien será coach de tercera base de los Cangrejeros.

“Es una de las personas que hemos entrevistado. Nos faltan algunos detalles. Si está de acuerdo con los detalles propuestos, será la persona a cargo”, indicó Concepción.

La campaña 2025-26 iniciará el 6 de noviembre con el partido entre los Indios y Senadores en el estadio Isidoro “Cholo” García.

Tags
Senadores de San JuanLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernalBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: