Los Senadores tendrán a Joey Solá como gerente general

Los Senadores de San Juan firmaron a Joey Solá como nuevo gerente general de la novena capitalina en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Rafael Concepción, director de la escuadra que tiene al integrante del Salón de la Fama de Béisbol Roberto Alomar como dueño, confirmó la posición.

Solá sustituirá a Alex Cintrón, coach de bateo de los Astros de Houston, quien dirigirá a los campeones defensores Leones del Escogido en la pelota dominicana.

Cintrón lideró a los Senadores a la final de la LBPRC el año pasado, en donde cayeron contra los Indios de Mayagüez.

“Fue una de la recomendaciones que hizo el señor (Alex) Cintrón. Joey y yo habíamos trabajado en ligas juveniles anteriormente. Nos conocemos. Adicional, fue gerente general de Santurce por varios años y es el ayudante del Carlos Beltrán ahora para el Clásico”, declaró Concepción a El Nuevo Día sobre el también gerente general de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Los Senadores anunciarán próximamente al dirigente del conjunto. Robinson Cancel es candidato para el puesto dejado por Ricky Rivera, quien será coach de tercera base de los Cangrejeros.

“Es una de las personas que hemos entrevistado. Nos faltan algunos detalles. Si está de acuerdo con los detalles propuestos, será la persona a cargo”, indicó Concepción.