10 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los Tigers castigan al boricua Fernando Cruz para vencer a los Yankees

El relevista puertorriqueño permitió cinco de las siete carreras de Detroit en la séptima entrada

10 de septiembre de 2025 - 12:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fernando Cruz, relevista de los Yankees de Nueva York, sale del montículo en la parte alta de la séptima entrada de un juego contra los Tigers de Detroit. (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Parker Meadows conectó un sencillo que puso a los Tigers en ventaja al iniciar una séptima entrada de nueve carreras, y Kerry Carpenter añadió un triple de dos anotaciones para que Detroit vapuleara el martes 12-2 a los Yankees de Nueva York.

RELACIONADAS

Los Tigers supieron capitalizar el descontrol del boricua Fernando Cruz y del también relevista Mark Leiter Jr.

Cruz permitió cinco carreras y embasó a tres en su salida en el séptimo episodio, sin registrar outs.

Detroit envió a 14 bateadores al plato en la séptima entrada y los primeros nueve se embasaron contra Cruz (2-4) y Leiter, quienes en conjunto permitieron cuatro bases por bolas y cuatro hits, además de golpear a un bateador.

Meadows conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la quinta entrada contra el abridor Will Warren y bateó un sencillo después de que Cruz comenzó la séptima permitiendo un doble a Riley Greene y otorgando dos boletos. Meadows anotó la cuarta carrera de Detroit en la entrada cuando Colt Keith fue impactado por un lanzamiento.

Carpenter conectó un triple a lo profundo del jardín izquierdo para poner la pizarra 10-2. Antes, Trey Sweeney había anotado con un lanzamiento descontrolado de Leiter al backstop.

Sweeney conectó un sencillo impulsor para darle a Detroit una ventaja de 5-2 cuando el campocorto Anthony Volpe no pudo completar una atrapada sobre el hombro en el jardín central.

Greene añadió un sencillo impulsor en la octava entrada. Los Tigres anotaron su mayor cantidad de carreras en el Yankee Stadium desde el 21 de junio de 2015.

Gleyber Torres recibió una cálida recepción de la multitud de 35.683 personas y un breve homenaje en video en su primera aparición en el Bronx desde que firmó un contrato de un año por 15 millones de dólares con los Tigres. El exinfielder venezolano de los Yankees conectó un doble en la primera entrada y recibió la segunda base por bolas con las bases llenas en la séptima.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 3-1 con una anotada y una producida. El cubano Andy Ibáñez sin turno oficial, con una anotada. El dominicano Wenceel Pérez de 4-0 con una anotada y una empujada.

Tags
Yankees de Nueva YorkTigers de DetroitGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
