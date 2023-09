Los Toritos de Cayey comenzarán a defender en su casa el campeonato de la Liga de Béisbol Superior Doble A cuando se midan a los Arenosos de Camuy este viernes, 15 de septiembre en el primer partido de la serie final que se celebrará en el Estadio Pedro Montañez a partir de las ocho de la noche.

La final, que será un máximo de siete partidos y en el que se alternarán las sedes, se moverá el sábado al Estadio Juan “Cheo” López, hogar de los Arenosos de Camuy y también dará inicio a las 8:00 p.m.

Los próximos tres encuentros serán del 22 al 24 de septiembre. Mientras, los últimos dos juegos están calendarizados para realizarse el 29 y 30 de este mes.

Los Arenosos de Camuy disputan su primera final de la Doble A. (Suministrada)

La Federación de Béisbol de Puerto Rico informó que el partido del sábado, 23 de septiembre en Camuy dará inicio a las 7:30 p.m. y el del domingo, 24 en Cayey a las 6:00 p.m.

Esta es la primera serie final para los Arenosos, que han participado de forma ininterrumpida desde el año 1957. Mientras, los campeones defensores Toritos están en busca de su primer “back to back”.

La final va en vivo

Los que no puedan llegar a los parques tendrán la opción de ver la final en vivo por los canales 85 y 285 HD de Liberty y por la plataforma R1Live.com. Además, contará con transmisión radial de los equipos finalistas por Radio Paz 810 AM (Cayey) y Radio Once 1120 AM.