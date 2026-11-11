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Luis Vázquez jonronea y los Criollos toman el puntero de la LBPRC

El campocorto también impulsó la carrera de la la victoria de Caguas durante la jornada del martes del béisbol invernal

11 de noviembre de 2026 - 1:09 AM

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Luis Vázquez, de los Criollos, camina las bases luego de un cuadrangular solitario para empatar el marcador contra Carolina. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas escalaron este martes al primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al superar con pizarra 3-2 a los Gigantes de Carolina en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

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Fue la tercera victoria consecutiva para los Criollos, que mejoraron su marca a 3-1 en este comienzo de la temporada 2026-27, mientras Carolina colocó su récord en 4-2, empate con los Cangrejeros de Santurce.

El encuentro se definió en la parte baja de la octava entrada. Con la pizarra nivelada a dos carreras, Luis Vázquez conectó sencillo al jardín central para remolcar a Jan Hernández con la carrera que finalmente marcó la diferencia.

Vázquez protagonizó una productiva noche al terminar con dos imparables, dos carreras impulsadas y dos anotadas, incluyendo un cuadrangular solitario.

Carolina fue el primero en anotar mediante un sencillo productor de Johnathan Rodríguez, pero Caguas respondió en la segunda entrada con un elevado de sacrificio de Won-Bin Cho, que llevó al plato a Vázquez para empatar el encuentro.

Los Gigantes recuperaron la ventaja 2-1 en la cuarta entrada con sencillo de Edwin Díaz. Sin embargo, en la parte baja del mismo episodio, Vázquez desapareció la pelota con un jonrón solitario para volver a nivelar el marcador.

El juego permaneció empatado hasta la octava entrada, cuando Vázquez volvió a responder con el batazo decisivo que puso a los Criollos al frente 3-2.La victoria correspondió en relevo a Jarret Whorff, quien trabajó una entrada sin permitir carreras.

José Espada se apuntó el salvamento después de retirar la novena entrada sin permitir carreras ni imparables.

La derrota fue para Miguel Ausúa, quien permitió una carrera y concedió tres bases por bolas en una entrada de labor.

En el Estadio Hiram Bithorn, el jardinero Johneshwy Fargas y el campocorto Andrew Velázquez se fueron para la calle para ayudar a los Cangrejeros a conseguir una victoria, 7-4, sobre los Senadores de San Juan (1-3).

En Ponce, los Indios de Mayagüez superaron en 10 entradas a los Leones con pizarra 3-2 en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Con el resultado, ambos equipos colocan su marca en 2-4.

Tags
Criollos de CaguasGigantes de CarolinaLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol invernal
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