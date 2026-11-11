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Pat Murphy hace historia con tres premios consecutivos de Dirigente del Año en las Grandes Ligas

El piloto de los campeones de Serie Mundial Brewers de Milwaukee repitió el galardón en la Liga Nacional

11 de noviembre de 2026 - 10:26 PM

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Pat Murphy alza el trofeo de campeonato de Serie Mundial durante la parada de los Brewers de Milwaukee. (Nam Huh)
Por Stephen Hawkins

Pat Murphy que condujo a Milwaukee a la conquista de su primer título de la Serie Mundial, fue elegido Manager del Año de la Liga Nacional, convirtiéndose en el primer piloto de cualquiera de las dos ligas en ganar el premio tres años seguidos.

Milwaukee ha ganado la División Central de la Liga Nacional en las tres temporadas con Murphy como su manager después de que pasó ocho campañas en el cuerpo técnico de Craig Counsell. Los Brewers lograron 103 victorias en la temporada regular, la mayor cifra de las Grandes Ligas y un récord de la franquicia este año.

Luego, en los playoffs, barrieron a los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores de la Serie Mundial, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y vencieron a Tampa Bay en una Serie Mundial definida en cinco juegos.

Murphy, quien cumple 68 años el 28 de noviembre, estaba en una cama de hospital recuperándose de una cirugía de reemplazo de cadera antes y después del anuncio, cuando concedió entrevistas en MLB Network.

Will Venable obtuvo el premio al Manager del Año de la Liga Americana después de que los White Sox de Chicago se convirtieron en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar los playoffs después de temporadas consecutivas con 100 derrotas. Solo la tercera de esas campañas se disputó bajo el mando de Venable, quien que asumió el cargo en 2025. Chicago terminó 84-78 este año.

La votación por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica se realizó antes de la postemporada y se anunció la noche del martes.

Los otros finalistas de la Liga Nacional fueron Don Mattingly, de Filadelfia, y Walt Weiss, de Atlanta.

Los Brewers juegan en el mercado más pequeño de las Grandes Ligas y tienen una nómina en la mitad inferior de las mayores, pero han tenido el mejor récord en las Grandes Ligas en cada una de las últimas dos temporadas.

Después de barrer la Serie de Campeonato de la Liga Nacional para su primer boleto a la Serie Mundial desde su única aparición anterior en 1982, Murphy celebró diciendo que los Dodgers tenían miembros del Salón de la Fama, pero su equipo tenía competidores.

Solo otros tres managers han ganado el premio tres veces en la misma organización. Bobby Cox, uno de tres ganadores en cuatro ocasiones junto con Buck Showalter y Tony La Russa, obtuvo tres con los Braves de Atlanta (1991, 2004 y 2005). Cox también es el otro ganador de premios consecutivos de la Liga Nacional.

Los Brewers de Milwaukee celebran su primer campeonato de Serie Mundial en su historia.Este título de la Serie Mundial llega en la 58.ª temporada de una franquicia que comenzó su historia en 1969 como los Seattle Pilots, para luego trasladarse a Milwaukee al año siguiente.Los Rays, un equipo de expansión que debutó en 1998, quedaron con un registro de 0-3 en la Serie Mundial, tras sus derrotas en 2008 y 2020.
1 / 12 | ¡Fiesta en Milwaukee! Los Brewers celebran en Tampa Bay su primer campeonato de Serie Mundial . Los Brewers de Milwaukee celebran su primer campeonato de Serie Mundial en su historia. - Chris O'Meara

Terry Francona fue tres veces ganador con Cleveland (2013, 2016 y 2022), mientras que Dusty Baker obtuvo el galardón tres veces con los Giants de San Francisco (1993, 1997 y 2000).

Murphy recibió 20 de 30 votos de primer lugar y terminó con 124 puntos. Weiss quedó segundo con siete votos de primer lugar y 86 puntos.

Venable obtuvo 15 de 30 votos de primer lugar y 111 puntos en la elección por parte de la Asociación. Los otros finalistas de la Liga Americana fueron Kevin Cash, dos veces ganador del premio y manager de los Rays de Tampa Bay, campeones de la Liga Americana, así como Chad Tracy, quien sustituyó al boricua Alex Cora como piloto de los Red Sox de Boston en abril y los llevó a los playoffs.

Cash fue segundo con 12 votos de primer lugar y 98 puntos . Tracy obtuvo tres votos de primer lugar y 47 puntos .

Venable, exjardinero de las Grandes Ligas, consiguió su primer trabajo como manager cuando los White Sox venían de 121 derrotas en 2024, la mayor cantidad desde 1900, después de 101 derrotas la temporada anterior.

Terminaron 60-102 en el debut de Venable y esta temporada se clasificaron a los playoffs por primera vez desde 2021.

Después de barrer a Houston en dos juegos como visitantes en la serie de comodines de la Liga Americana, tomaron ventaja de 2-0 antes de perder una serie divisional de la Liga Americana a cinco juegos ante Cleveland.

Antes de ser contratado por los White Sox, Venable integró el cuerpo del manager Bruce Bochy en Texas y formó parte del único título de Serie Mundial de los Rangers, en 2023.

Venable es el primer mánager de los White Sox en ganar el premio desde el venezolano Ozzie Guillén en 2005.

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Brewers de MilwaukeeMLBGrandes LigasWhite Sox de Chicago
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