Más de 15,000 fanáticos abarrotan el Hiram Bithorn en la liga invernal

Los Cangrejeros de Santurce inauguraron la temporada 2025–26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con una noche para el recuerdo: más de 15,000 fanáticos abarrotaron el Estadio Hiram Bithorn, estableciendo un récord histórico de asistencia en una inauguración, y celebraron una victoria dramática por 4–3 ante los Criollos de Caguas en la novena entrada.

La velada marcó el regreso triunfal de la novena crustácea a su casa, con una producción impecable y un ambiente de fiesta que unió historia, cultura y béisbol. La organización rindió homenaje al natalicio número 120 del fundador Pedrín Zorrilla y dedicó la temporada a Nilda Morales Sandoval, presidenta y CEO de SER de Puerto Rico, quien recibió un emotivo reconocimiento en el terreno.

El público también aplaudió la presencia de Johnny Damon, exfigura de las Grandes Ligas, encargado del lanzamiento de honor. La cantante Marileyda interpretó los himnos de Puerto Rico y Estados Unidos.

La cifra oficial de asistencia superó los 15 mil espectadores, convirtiendo la inauguración en la más concurrida de la historia moderna de la franquicia.

Con el marcador empatado en la novena entrada, Spencer Packard conectó un hit decisivo que impulsó la carrera del triunfo.

Ahora, los Cangrejeros tienen marca de 2-0 y los Criollos pusieron su foja en 0-2, en el inicio de la temporada invernal.

La victoria le perteneció a Miguel Mejía (1-0) luego de trabajar una entrada y la derrota fue para José Espada (0-1), quien toleró dos hits, permitió la carrera decisiva y concedió dos boletos gratis en un episodio.