Milwaukee amarra los bates de los Dodgers y quiebra racha perdedora contra los bicampeones de Serie Mundial en playoffs

Milwaukee - Brice Turang conectó un jonrón ante Tarik Skubal y el bullpen de Milwaukee frenó a los Dodgers de Los Ángeles tras la inconsistente actuación de Jacob Misiorowski, guiando a los Brewers a una victoria de 2-1 en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el domingo por la noche.

Luis Lara conectó un sencillo que rompió el empate ante Skubal en la quinta entrada, permitiendo a Milwaukee llevarse el primer juego de una NLCS que enfrentaba a dos equipos con 100 victorias en temporada regular, algo que no ocurría desde que los Reds de Cincinnati eliminaron a los Phillies de Filadelfia en 1976.

Los Brewers habían perdido siete partidos consecutivos de postemporada contra los Dodgers, incluida una barrida en la NLCS del año pasado.

El segundo partido se disputará el lunes en Milwaukee. Yoshinobu Yamamoto abrirá por los Dodgers y Logan Henderson subirá al montículo por los Brewers.

Los Ángeles, que buscan convertirse en el primer equipo en ganar tres campeonatos consecutivos desde los Yankees de Nueva York de 1998-2000, batearon para tres dobleplays, dejaron a nueve corredores en base y conectaron apenas un hit en seis turnos con corredores en posición de anotar, acumulando un registro de 2 de 22 en esta faceta durante los playoffs.

PUBLICIDAD

Los Dodgers obligaron a salir del juego a Misiorowski —favorito al premio Cy Young de la Liga Nacional— en la quinta entrada, pero apenas lograron conectar dos hits ante los cuatro relevistas que le siguieron.

DL Hall relevó a Misiorowski con un corredor en base y logró que Freddie Freeman bateara para dobleplay, desatando la euforia de los 42,617 espectadores presentes. Abner Uribe permitió dos hits en la sexta entrada, pero luego ponchó a Andy Pages con corredores en las esquinas para conseguir el último out del episodio.

Aaron Ashby lanzó dos entradas antes de que Trevor Megill sacara los tres outs para asegurar el salvamento. Kyle Tucker y el bateador emergente Josue De Paula recibieron bases por bolas con dos outs en la novena entrada, antes de que Mookie Betts conectara un elevado que fue atrapado en la franja de advertencia del jardín central.

Los Brewers figuran entre los cinco equipos actuales que nunca han ganado el título máximo.

Los Dodgers obligaron a Misiorowski a realizar 35 lanzamientos tan solo en la segunda entrada. Pages impulsó a Shohei Ohtani con un sencillo por tierra hacia el jardín derecho, y Tucker llenó las bases tras negociar una base por bolas en un turno de 10 lanzamientos que incluyó cuatro *foul balls*.

Sin embargo, Misiorowski contuvo el daño al obligar al puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández a batear una rola que se convirtió en una doble matanza para cerrar la entrada.

Turang respondió en el cuarto episodio con un cuadrangular solitario que aterrizó en el bullpen del equipo local. Fue el segundo jonrón de su carrera en postemporada para Turang, quien había registrado un promedio de bateo de .067 (1 de 15) con seis ponches en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

PUBLICIDAD

Manteniendo el mismo estilo de juego que les permitió lograr el mejor récord de las Grandes Ligas esta temporada, Milwaukee tomó la ventaja definitiva en la quinta entrada.