Miami, Florida-. M.J. Meléndez dio sus primeros pasos en la pelota en Florida, desarrollando por completo sus habilidades en este estado.

Oriundo de Daytona Beach, el receptor y jardinero jugó béisbol de escuela superior en Westminster Christian School, a menos de media hora del LoanDepot Park, donde Puerto Rico hizo su debut el sábado en el Clásico Mundial de Béisbol al vencer a Nicaragua por final de 9-1.

Y por primera vez, a sus 24 años, el integrante de los Royals de Kansas City jugó como profesional en el estado que lo vio crecer.

“Primera vez en el parque de los Marlins como profesional, así que estoy emocionado. Este torneo significa mucho más de lo que pueda imaginar”, dijo Meléndez a El Nuevo Día previo a su debut con la novena boricua en el torneo.

“Tendré mucha familia y amistades que vendrán a los partidos. Estoy emocionado de jugar en casa. Es un sentimiento diferente (con el uniforme de Puerto Rico). Juegas por ellos y por tu sangre, representando a tu isla”, agregó el también receptor de los Royals de Kansas City.

Y Meléndez tuvo un gran debut con Puerto Rico. Como parte del ramillete de cinco carreras en la quinta entrada para tomar el control del marcador, Meléndez conectó un sencillo y remolcó dos carreras para ampliar la ventaja, 4-2. Jugando en el jardín derecho bateó de 5-1 con una anotada como tercer bate.

El padre de Meléndez, el boricua Mervyl Melendez, fue dirigente del equipo en la Universidad Internacional de Florida por los pasados seis años.

“Tenemos muchas conexiones de béisbol aquí. Como dices, fue coach de béisbol aquí y conoce mucha gente. Sé que estará allá fuera viéndome, así que espero estar relajado para jugar. No lo pienso mucho. Creo que me gusta (que la familia esté presente). Solo voy a jugar béisbol como lo sé hacer desde pequeño y eso me ha dado resultado”, expresó.

En su primer año en las Mayores con Kansas City, promedió .217 con 18 jonrones y 62 carreras remolcadas en 129 juegos.

