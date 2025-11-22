MJ Meléndez se queda sin contrato en Kansas City y entra a la agencia libre

MJ Meléndez, el guardabosque de ascendencia puertorriqueña que militó cuatro temporadas no completas con los Royals de Kansas City desde su debut en 2022, quedó sin contrato y fuera del roster de 40 jugadores, por lo que optó el viernes irse al mercado de la agencia libre.

Por lo regular en estos casos, según explicó una fuente consultada por El Nuevo Día, no relacionada al jugador, el pelotero tiene la opción de quedarse en la organización ya que la franquicia puede volver a ofrecerle un contrato, pero de liga menor ya como jugador fuera del roster de 40.

Pero es decisión del pelotero si acepta o decide entonces marcharse a la agencia libre.

Claro está, esto es posible solo después de que el jugador ha cumplido cuatro temporadas en Grandes Ligas y se hayan agotado las opciones del equipo en ese periodo.

Las opciones, son las instancias en que un equipo puede transferir a un pelotero entre las ligas menores y las Grandes Ligas. Los ascensos y decensos son indeterminados durante ese lapso de cuatro años.

Meléndez solo participó en 23 partidos de Grandes Ligas este año, luego de jugar en 129, 148 y 135 en las temporadas de 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

El bateador zurdo, que disparó 18 cuadrangulares con 62 carreras empujadas en su año de novato en 2022, comenzó su carrera como receptor, pero desde esa primera temporada apareció también jugando en los jardines, hasta que hizo la transición completa a los bosques.

En 2025 inició la campaña en el equipo grande, pero tras una lenta arrancada fue enviado a Triple A por baja producción.

Estaba bateando apenas .085 luego del partido del 16 de abril, con apenas cuatro hits en 47 turnos, y solo un jonrón y una carrera empujada, con cuatro anotadas.

Regresó a las Mayores en el verano, pero solo duró siete partidos más, del 23 al 30 de julio, en los que bateó apenas .077, sin empujadas y una sola anotada, para terminar la campaña con promedio general de .083, producto de solo cinco hits en 60 turnos al bate. Mientras, se ponchó 23 veces, lo que representa el 35% del total de sus apariciones al plato (65).

En Triple A, sin embargo, hizo el trabajo, aunque se ponchó 135 veces en 107 juegos. Pero aun así bateó .261 y conectó 113 imparables, incluyendo 33 dobletes, tres triples y 20 cuadrangulares, con 64 carreras remolcadas y 70 anotadas.

Las mayores opciones de Meléndez parecen ser buscar un contrato no garantizado como jugador fuera de roster con invitación al entrenamiento primaveral de alguna franquicia, para buscar ganarse un puesto en el roster del equipo durante el campamento de febrero a marzo de 2026.

Meléndez, tras su participación con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol en 2023, podría ser parte del llamado ‘Team Rubio’ nuevamente en la edición de 2026.

Cuando menos, se presume que haya sido incluido en la lista de interés de 50 jugadores que la Federación de Béisbol de Puerto Rico sometió en septiembre a las Grandes Ligas, tras lo cual iniciaría el proceso de verificación con las organizaciones de MLB para conocer quién recibirá permiso y quién no.

Los equipos de Grandes Ligas no pueden prohibir que sus jugadores representen a sus respectivos países en el Clásico, pero sí hay excepciones y es cuando un pelotero está o ha estado lesionado durante la temporada anterior al evento, en este caso la campaña 2025.

La figura de Meléndez podría cobrar más fuerza en el potencial roster de Puerto Rico, luego de que el también patrullero y jugador de cuadro Kike Hernández, anunciara con pesar que no podrá participar en el Clásico debido a una operación de codo a la que se sometió este mes, y al proceso de rehabilitación en el que todavía se encontrará para el mes de marzo.

MJ Meléndez debutó en el uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2023. (Carlos Giusti/Staff)

La primera ronda se jugará del 6 al 11 de marzo, y Puerto Rico será sede del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn, en el que también estarán Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

Aparte de Meléndez, hay 10 peloteros boricuas o de ascendencia puertorriqueña que también están en la agencia libre en busca de trabajo para la temporada 2026, incluyendo al propio Hernández, quien viene de ganar su tercera Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles.

