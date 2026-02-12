Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Nick Castellanos fue enviado a la banca por los Phillies al llevar cerveza al dugout durante un partido

Filadelfia dejó libre al veterano jardinero al no llegar a un acuerdo para cambiarlo

12 de febrero de 2026 - 5:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nick Castellanos, quien cumple 34 años el 4 de marzo, bateó para .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos para los campeones de la División Este de la Liga Nacional el año pasado. (Matt Slocum)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Phillies de Filadelfia liberaron al jardinero Nick Castellanos el jueves después de que el equipo no pudiera llegar a un acuerdo para canjearlo.

RELACIONADAS

Castellanos reveló que fue enviado a la banca la temporada pasada por llevar cerveza al dugout durante un partido.

El equipo quería resolver la situación antes de su primer entrenamiento con el equipo completo en los entrenamientos de primavera, que se celebrará el lunes.

Castellanos fue enviado a la banca la temporada pasada tras hacer lo que el mánager de los Phillies, Rob Thomson, describió como “un comentario inapropiado” tras ser retirado para un reemplazo defensivo. Castellanos declaró en septiembre que la comunicación con Thomson había sido “cuestionable, al menos en mi experiencia”.

El jueves, Castellanos publicó una nota escrita a mano en redes sociales explicando un incidente en Miami que precedió a su decisión. Dijo que llevó cerveza al dugout después de ser retirado de un partido y se quejó con Thomson sobre las reglas del equipo. Aseguró que sus compañeros le quitaron la cerveza antes de que la bebiera.

Después, fue a la oficina con Thomson y el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski.

“Aclaramos nuestras diferencias y la conversación terminó con una disculpa por dejarme llevar por las emociones”, dijo Castellanos, añadiendo que fue enviado a la banca el siguiente juego como castigo.

Castellanos, quien cumple 34 años el 4 de marzo, bateó para .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos para los campeones de la División Este de la Liga Nacional el año pasado. Estaba por comenzar la última temporada de un contrato de cinco años y 100 millones de dólares, pero Dombrowski dijo el lunes que los Filis estaban hablando con otros equipos sobre él.

Se espera que Adolis García reemplace a Castellanos en el jardín derecho tras firmar un contrato de un año y 10 millones de dólares con Filadelfia en diciembre.

Tags
Phillies de PhiladelphiaGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: