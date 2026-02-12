Nick Castellanos fue enviado a la banca por los Phillies al llevar cerveza al dugout durante un partido

Los Phillies de Filadelfia liberaron al jardinero Nick Castellanos el jueves después de que el equipo no pudiera llegar a un acuerdo para canjearlo.

Castellanos reveló que fue enviado a la banca la temporada pasada por llevar cerveza al dugout durante un partido.

El equipo quería resolver la situación antes de su primer entrenamiento con el equipo completo en los entrenamientos de primavera, que se celebrará el lunes.

Castellanos fue enviado a la banca la temporada pasada tras hacer lo que el mánager de los Phillies, Rob Thomson, describió como “un comentario inapropiado” tras ser retirado para un reemplazo defensivo. Castellanos declaró en septiembre que la comunicación con Thomson había sido “cuestionable, al menos en mi experiencia”.

El jueves, Castellanos publicó una nota escrita a mano en redes sociales explicando un incidente en Miami que precedió a su decisión. Dijo que llevó cerveza al dugout después de ser retirado de un partido y se quejó con Thomson sobre las reglas del equipo. Aseguró que sus compañeros le quitaron la cerveza antes de que la bebiera.

Después, fue a la oficina con Thomson y el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski.

“Aclaramos nuestras diferencias y la conversación terminó con una disculpa por dejarme llevar por las emociones”, dijo Castellanos, añadiendo que fue enviado a la banca el siguiente juego como castigo.

Castellanos, quien cumple 34 años el 4 de marzo, bateó para .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos para los campeones de la División Este de la Liga Nacional el año pasado. Estaba por comenzar la última temporada de un contrato de cinco años y 100 millones de dólares, pero Dombrowski dijo el lunes que los Filis estaban hablando con otros equipos sobre él.