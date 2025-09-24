Novato de los Cubs explica porqué se ausentó del equipo para asistir al funeral de Charlie Kirk

El novato de los Cubs de Chicago, Matt Shaw, explicó las razones por las que se ausentó el pasado domingo de un partido clave frente a los Reds de Cincinnati para asistir al funeral del activista conservador Charlie Kirk en Arizona.

La muerte de Kirk, fundador de Turning Point USA, ocurrió el pasado 10 de septiembre tras un ataque en un evento universitario. El presunto asesino es Tyler James Robinson, de 22 años, quien fue arrestado y acusado del crimen. La tragedia generó repercusión nacional.

“Charlie fue alguien con quien coincidí en Arizona y uno de los fanáticos más grandes de los Cubs que he conocido”, dijo Shaw, de 23 años, en un aparte con la prensa estadounidense este martes.

“Me escribía después de cada juego. Nos apoyaba mucho. Era una persona de mucha fe y compartíamos una conexión marcada por la fe cristiana. Formé con él un lazo especial”, agregó el jugador de cuadro.

La ausencia de Shaw ocurrió durante una derrota de Chicago por 1-0 ante Cincinnati.

Aunque sabía del riesgo de las críticas, el jugador insistió en que su decisión fue tomada tras consultar con la gerencia y sus compañeros de equipo. También el mánager Gregg Counsel. Admitió haber sentido dudas por dejar a sus compañeros en un momento clave, pero finalmente concluyó que asistir al funeral era un acto de respeto y convicción personal.

“Sentí que era algo importante para mí hacer, ligado a mi fe”, destacó el antesalista, quien aseguró no estar preocupado por el posible rechazo de la opinión pública.