Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
80°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Novato de los Cubs explica porqué se ausentó del equipo para asistir al funeral de Charlie Kirk

El joven jugador comparte sus motivos y cómo el asesinato del activista conservador lo afectó en lo personal

24 de septiembre de 2025 - 10:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Matt Shaw, a la izquierda, junto a Charlie Kirk (al centro), a quien describió como un fiel fanático de los Cubs. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El novato de los Cubs de Chicago, Matt Shaw, explicó las razones por las que se ausentó el pasado domingo de un partido clave frente a los Reds de Cincinnati para asistir al funeral del activista conservador Charlie Kirk en Arizona.

RELACIONADAS

La muerte de Kirk, fundador de Turning Point USA, ocurrió el pasado 10 de septiembre tras un ataque en un evento universitario. El presunto asesino es Tyler James Robinson, de 22 años, quien fue arrestado y acusado del crimen. La tragedia generó repercusión nacional.

“Charlie fue alguien con quien coincidí en Arizona y uno de los fanáticos más grandes de los Cubs que he conocido”, dijo Shaw, de 23 años, en un aparte con la prensa estadounidense este martes.

“Me escribía después de cada juego. Nos apoyaba mucho. Era una persona de mucha fe y compartíamos una conexión marcada por la fe cristiana. Formé con él un lazo especial”, agregó el jugador de cuadro.

La ausencia de Shaw ocurrió durante una derrota de Chicago por 1-0 ante Cincinnati.

Aunque sabía del riesgo de las críticas, el jugador insistió en que su decisión fue tomada tras consultar con la gerencia y sus compañeros de equipo. También el mánager Gregg Counsel. Admitió haber sentido dudas por dejar a sus compañeros en un momento clave, pero finalmente concluyó que asistir al funeral era un acto de respeto y convicción personal.

Erika Kirk se seca las lágrimas mientras se prepara para hablar en el homenaje a su marido, el activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)El acto de homenaje para Kirk, a quien Trump atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024, atrajo a decenas de miles de dolientes. Se espera que la seguridad sea estricta, con un despliegue de las fuerzas federales del orden similar al del Super Bowl u otros eventos de alto perfil.
1 / 30 | FOTOS: Miles despiden a Charlie Kirk. Erika Kirk se seca las lágrimas mientras se prepara para hablar en el homenaje a su marido, el activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) - Julia Demaree Nikhinson

“Sentí que era algo importante para mí hacer, ligado a mi fe”, destacó el antesalista, quien aseguró no estar preocupado por el posible rechazo de la opinión pública.

Shaw batea para .223 con 12 jonrones, 50 anotadas y 42 empujadas esta temporada. Los Cubs ocupan el segundo lugar de la División Central de la Liga Nacional con récord de 88-68. Igualmente, el primer lugar de los puestos de wild card, por encima de los Padres de San Diego (86-71) y los Mets de Nueva York (81-76).

Tags
Cubs de ChicagoBéisbolGrandes LigasCharlie Kirk
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: