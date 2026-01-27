Oficial: Carlos Correa no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol
El jugador boricua dijo que no participará por un asunto del seguro
27 de enero de 2026 - 2:12 PM
Carlos Correa informó este martes que no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol por un asunto del seguro.
Correa le dio la información al portal The Athletic.
“Definitivamente estoy molesto porque me he estado preparando muy duro durante la temporada baja para mejorar este año y estar listo temprano para poder estar listo para el Clásico Mundial de Béisbol”, dijo Correa a The Athletic.
“También entiendo el aspecto comercial de las cosas y es un riesgo demasiado grande jugar sin seguro”.
Correa es una baja sensible en el cuadro interior y en la alineación de Puerto Rico.
