Oficial: Carlos Correa no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

Carlos Correa informó este martes que no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol por un asunto del seguro.

Correa le dio la información al portal The Athletic.

“Definitivamente estoy molesto porque me he estado preparando muy duro durante la temporada baja para mejorar este año y estar listo temprano para poder estar listo para el Clásico Mundial de Béisbol”, dijo Correa a The Athletic.

“También entiendo el aspecto comercial de las cosas y es un riesgo demasiado grande jugar sin seguro”.