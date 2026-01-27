Opinión
Oficial: Carlos Correa no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

El jugador boricua dijo que no participará por un asunto del seguro

27 de enero de 2026 - 2:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Correa tampoco jugó en el pasado torneo mundialista. (Ramon Tonito Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Carlos Correa informó este martes que no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol por un asunto del seguro.

Correa le dio la información al portal The Athletic.

“Definitivamente estoy molesto porque me he estado preparando muy duro durante la temporada baja para mejorar este año y estar listo temprano para poder estar listo para el Clásico Mundial de Béisbol”, dijo Correa a The Athletic.

“También entiendo el aspecto comercial de las cosas y es un riesgo demasiado grande jugar sin seguro”.

Correa es una baja sensible en el cuadro interior y en la alineación de Puerto Rico.

Carlos CorreaClásico Mundial de Béisbol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
