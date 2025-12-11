Otra triste despedida para los Mets: Pete Alonso firma con los Orioles

Los Orioles de Baltimore acordaron un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con el toletero Pete Alonso, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente al reconocimiento médico.

Se trata de una adquisición de impacto para un equipo de Baltimore que prometió ser agresivo tras terminar en último lugar de la División Este de la Liga Americana.

Alonso bateó para .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas este año para los Mets de Nueva York, registrando un OPS de .871, el más alto desde que conectó 53 jonrones como novato en 2019.

Alonso, quien cumplió 31 años el domingo, conectó 264 jonrones en siete temporadas con los Mets. Ha sido seleccionado cinco veces como All-Star, incluyendo cada una de las últimas cuatro campañas.

Apodado como el “Oso Polar”, Alonso se convirtió en un favorito de los fanáticos en el Citi Field tras surgir en la organización de los Mets. Fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2019, cuando bateó para .260 con 53 jonrones —un récord para un novato— y 120 carreras impulsadas. Tuvo un récord personal de 131 carreras impulsadas en 2022.

Alonso bateó un mínimo de carrera de .217 en 2023 al batear para 46 jonrones con 118 remocadas. Bateó para .240 con 34 jonrones y 88 carreras impulsadas en 2024.

Después de un mercado de agentes libres apático el invierno pasado, Alonso firmó un contrato de dos años y 54 millones de dólares para quedarse con los Mets, pero optó por no continuar el último año del acuerdo.

Alonso se reunió con equipos en las reuniones de invierno en Orlando, Florida.

“Pete vive en Tampa, hace bastante calor allí”, dijo su agente, Scott Boras, el martes. “Así que el vórtice polar del año pasado se ha descongelado un poco. Así que el mercado anterior —ese mercado bajista anterior está agotado”.

Los Orioles ganaron la División Este de la Liga Americana en 2023 y se clasificaron a los playoffs con un comodín el año pasado, pero un equipo lleno de talento joven retrocedió significativamente en 2025. El pitcheo de Baltimore tuvo mucho que ver con eso, pero la ofensiva tampoco fue excelente a pesar de la presencia de Gunnar Henderson, Adley Rutschman y Jordan Westburg.

Alonso le da a los Orioles un bate de poder experimentado en el medio de la alineación, y el nuevo manager Craig Albernaz tendrá algo de flexibilidad. Rutschman y el dominicano Samuel Basallo son opciones tanto en la receptoría como en el puesto de bateador designado, con Basallo potencialmente obteniendo turnos al bate en la primera base también. Alonso ha jugado 162 juegos en cada una de las últimas dos temporadas, casi en su totalidad en la primera base.

El damnificado sería el primera base Ryan Mountcastle, quien podría convertirse en agente libre después de la temporada 2026.

Baltimore aún podría necesitar un abridor confiable para ayudar a una rotación que registró una efectividad de 4.65 la temporada pasada, pero adquirir a Alonso muestra que los Orioles están dispuestos y son capaces de conseguir a un agente libre de primer nivel después de haberse limitado principalmente a acuerdos a corto plazo en los últimos años.

“La Navidad llegó temprano”, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore, en las redes sociales después de que se conoció la noticia.

A principios de esta temporada baja, Baltimore firmó al relevista Ryan Helsley y cerró un canje por el jardinero Taylor Ward.

Los Mets perdieron a Alonso un día después de que el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz acordara dejar Nueva York por un contrato de tres años y 93 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles, doble campeones de la Serie Mundial, un acuerdo que aún no se ha finalizado. Nueva York también cambió al jardinero Brandon Nimmo a Texas el 24 de noviembre por el segunda base Marcus Semien.