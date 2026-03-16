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Otro caso de dopaje en MLB: Johan Rojas es suspendido 80 juegos

El jardinero dominicano de los Phillies perderá más de $395,000 y queda fuera de la postemporada

16 de marzo de 2026 - 7:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Johan Rojas calienta antes de un juego de pretemporada. (Matt Slocum)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El jardinero dominicano de los Philles de Filadelfia Johan Rojas fue suspendido por los primeros 80 juegos de la temporada 2026 el lunes, tras dar positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento boldenona.

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El anuncio de la suspensión de Rojas se produjo después de que un árbitro independiente, Martin F. Scheinman, rechazara una queja presentada por la Asociación de Jugadores que apelaba la sanción disciplinaria.

Salvo que haya suspensiones por lluvia, Rojas sería elegible para jugar con los Phillies el 25 de junio. Perdería 395,305 dólares de salario de su contrato, que le paga a una tasa de $803,500 mientras está en las Grandes Ligas y de $321,826 mientras está en las menores. Si no hay aplazamientos, la suspensión abarcaría 92 días de la temporada de 187 días.

No es elegible para jugar en la postemporada de 2026.

La boldenona es un esteroide anabólico androgénico sintético, derivado de la testosterona, utilizado originalmente en medicina veterinaria —especialmente en caballos— para aumentar la masa muscular y el apetito. Está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) pues se considera una sustancia dopante porque puede dar ventaja competitiva.

Rojas, de 25 años, bateó para .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas con los Phillies la temporada pasada. Fue enviado a Triple-A Lehigh Valley el 1 de agosto y no jugó para Filadelfia durante el resto de la temporada. Rojas se fue de 15-3 con una carrera impulsada para los Phillies durante los entrenamientos de primavera de este año.

Tiene un promedio de por vida de .252 con seis cuadrangulares, 73 carreras impulsadas y 51 bases robadas en 250 juegos.

Rojas estaba previsto para integrar el roster de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, pero fue dado de baja antes del torneo.

Es el sexto jugador sancionado este año por una infracción de drogas, el tercero bajo el acuerdo de las Grandes Ligas.

El jardinero de Atlanta, Jurickson Profar, fue suspendido por toda la temporada el 3 de marzo después de dar positivo por testosterona exógena y sus metabolitos. El resultado adverso fue la segunda infracción de Profar bajo las reglas antidopaje.

El jardinero agente libre Max Kepler recibió una sanción de 80 juegos el 9 de enero tras dar positivo por epitrenbolona.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
MLBDopajePhillies de PhiladelphiaGrandes Ligas
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