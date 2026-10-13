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Peligra el bicampeón: Milwaukee toma ventaja de 2-0 contra los Dodgers

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional se traslada el miércoles a Los Ángeles

13 de octubre de 2026 - 11:04 PM

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William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, celebra su cuadrangular solitario durante la quinta entrada del Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles, el lunes 12 de octubre de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Ashley Landis) (Ashley Landis)
Por Steve Megargee

Milwaukee - Gracias a un par de grandes swings del venezolano William Contreras, los Brewers de Milwaukee ahora necesitan apenas sólo un par de victorias más para conseguir su primer banderín de la Liga Nacional y poner fin al reinado de los Dodgers de Los Ángeles.

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Contreras conectó un jonrón para empatar en la quinta entrada y pegó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja un inning después, y los Brewers derrotaron el lunes 7-4 a los Dodgers de Los Ángeles en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Dustin May, JoJo Romero, el dominicano Abner Uribe y Aaron Ashby se combinaron para retirar en orden a los últimos 15 bateadores de los Dodgers y darle a Milwaukee una ventaja de 2-0 sobre los bicampeones defensores de la Serie Mundial en esta serie al mejor de siete, que se traslada a Los Ángeles para el tercer juego el miércoles.

“Están enfrentando, posiblemente, a uno de los mejores equipos que se hayan armado en el béisbol, y no les importa”, dijo el manager de los Brewers, Pat Murphy, cuyo equipo fue barrido por Los Ángeles en la SCLN del año pasado . “No se les negará. Empieza con el tipo detrás del plato (Contreras)”.

Los Brewers persiguen su primera aparición en la Serie Mundial desde 1982, cuando estaban en la Liga Americana.

Los Ángeles intenta convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar tres veces consecutivas la Serie Mundial. La última vez que los Dodgers remontaron un 2-0 en contra para ganar una serie fue en 2020, cuando vencieron a los Braves de Atlanta en una SCLN a siete juegos antes de avanzar y ganar la Serie Mundial.

“Va a ser una gran serie”, dijo el primera base de los Dodgers, Freddie Freeman, cuyo error en la sexta entrada derivó en la carrera de la ventaja. “Ellos saben que también tienen mucho entre manos. Nosotros simplemente tenemos que salir el miércoles y jugar mejor”.

Los Dodgers necesitarán más producción de su alineación para tener opciones de volver al Clásico de Otoño. Apenas consiguieron tres imparables el lunes y se fueron de 4-0 con corredores en posición de anotar, para caer a 2 de 26 en esas situaciones en esta postemporada.

Los Ángeles ni siquiera pudo recibir un impulso de Yoshinobu Yamamoto, quien llegó con marca de 8-1 y efectividad de 2.14 en 11 apariciones de postemporada en su carrera. Yamamoto trabajó apenas 2.2 innings, su apertura más corta en postemporada.

Los Dodgers tomaron la delantera en tres ocasiones en las primeras cinco entradas. Milwaukee respondió cada vez; la última fue cuando el venezolano Contreras empató el juego con un jonrón de 436 pies al jardín central ante Kris Bubic en la quinta.

“Simplemente seguimos”, dijo el bateador designado de los Brewers, Christian Yelich, quien impulsó dos carreras. “Seguimos compitiendo”.

Eso convirtió el juego en una batalla de bullpens, en la que los Brewers volvieron a tener la ventaja. Los relevistas de los Brewers han permitido una carrera limpia en 28.2 innings de postemporada.

Preguntado sobre qué hace tan desafiante al bullpen de Milwaukee, Freeman ofreció una explicación simple.

“Todos tiran 100 (mph) desde diferentes ángulos”, dijo Freeman.

La pizarra estaba empatada 4-4 cuando David Hamilton, de Milwaukee, recibió un pelotazo de Brock Stewart para abrir la sexta. Stewart intentó un tiro a primera para sorprenderlo, pero la pelota rebotó en el guante del primera base Freddie Freeman y se fue a territorio de foul para un error, lo que permitió que Hamilton avanzara a segunda.

Después de que el venezolano Jackson Chourio rodó para out, Stewart, derecho, otorgó base por bolas a Brice Turang, bateador zurdo, para enfrentar al derecho Contreras, quien había conectado jonrón en su turno anterior.

Contreras pegó esta vez un sencillo al jardín izquierdo para remolcar a Hamilton con la carrera de la ventaja. El receptor, tres veces All-Star, terminó de 4-3 con una base por bolas y tres carreras impulsadas.

Turang y Jake Bauers añadieron sencillos productores en la octava para ampliar la ventaja de Milwaukee.

Ningún abridor dura mucho

El esperado duelo de pitcheo entre Yamamoto y Logan Henderson no salió según lo planeado.

En tres aperturas previas de postemporada tras derrotas de los Dodgers, Yamamoto tenía marca de 3-0 con efectividad de 1.23. Cuando enfrentó a los Brewers en la SCLN del año pasado, lanzó el primer juego completo de postemporada desde que Justin Verlander lo hizo en 2017.

Esta vez, Yamamoto ni siquiera pudo salir de la tercera entrada antes de irse con los Dodgers abajo 3-2.

“No lo tuvo esta noche, lo cual es muy inusual”, admitió el mánager de los Dodgers Dave Roberts.

Henderson llegó al lunes sin haber permitido más de tres carreras en ninguna de sus 24 aperturas en su carrera (incluida la postemporada). Esa racha terminó cuando permitió cuatro carreras en cuatro innings.

Debido a que Henderson cometió dos errores —igualando su total previo de por vida— solo dos de las carreras fueron limpias.

Milwaukee perdía 2-1 en la tercera cuando Bauers culminó un turno de 12 lanzamientos al dejar pasar un envío 3-2 en la tierra para llenar las bases con una base por bolas. Christian Yelich siguió con un sencillo por el centro que impulsó dos carreras y sacó a Yamamoto del juego.

Los Ángeles rescató a Yamamoto al anotar dos veces en la quinta.

Se espera que Robert Gasser (5-5, 3.87 de efectividad) abra por Milwaukee en el tercer juego. Blake Snell (4 -1, 1.90) es el probable abridor de los Dodgers.

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Dodgers de Los ÁngelesBrewers de MilwaukeeMLBGrandes Ligas
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