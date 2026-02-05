Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Por dopaje: la razón por la cual Javier Báez no podrá jugar el Clásico Mundial de Béisbol

El campocorto puertorriqueño de los Tigers de Detroit dio positivo a consumo de cannabis durante la edición de 2023

5 de febrero de 2026 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Javier Báez representó a Puerto Rico en las ediciones de 2017 y 2023. (Carlos Giusti/Staff)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El campocorto puertorriqueño Javier Báez no formará parte del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol debido a una suspensión vigente por dopaje.

Según el portal de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA por su siglas en inglés), organismo independiente que se dedica a realizar pruebas durante el certamen, el boricua dio positivo por consumo a cannabis (Carboxy-THC) en un examen realizado el 12 de marzo de 2023.

Ese día, Puerto Rico cayó por pizarra de 9-6 contra Venezuela en la primera ronda celebrada en el loanDepot Park de Miami, Florida. Báez remolcó una carrera en la derrota.

En las Grandes Ligas, la marihuana no es sustancia prohibida desde 2020. El castigo de “El Mago” comenzó el 26 de abril de 2024 y culmina el 26 de abril de 2026.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico, que intentaba gestionar el permiso del bayamonés para jugar, no se ha expresado al respecto. Sin embargo, el ente federativo no tiene potestad para someter reconsideración alguna sobre el caso. Las federaciones nunca son parte en los procesos disciplinarios, ni tienen derechos de apelación, supo El Nuevo Día.

La baja de Báez en la competencia se une a las ausencias de los estelares Francisco Lindor y Carlos Correa. En los casos de ambos, no recibieron la aprobación para jugar con póliza de seguros.

Francisco Lindor no jugará por un asunto de la falta de póliza de seguro. Fue operado del codo en la temporada muerta.Carlos Correa tampoco jugará por la falta de póliza, según dio a conocer el propio jugador.Alexis Díaz buscará un espacio en el bullpen de los Rangers, por lo que optó por no participar en el Clásico.
1 / 6 | En imagénes: conoce los bajas de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. Francisco Lindor no jugará por un asunto de la falta de póliza de seguro. Fue operado del codo en la temporada muerta. - Carlos Giusti/Staff

El roster oficial de los 30 jugadores de “Los Nuestros” será a las 8:00 p.m. a través de MLB Network. El ente federativo realizará una actividad en el Distrito T-Mobile para el anuncio.

ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
