Por dopaje: la razón por la cual Javier Báez no podrá jugar el Clásico Mundial de Béisbol
El campocorto puertorriqueño de los Tigers de Detroit dio positivo a consumo de cannabis durante la edición de 2023
5 de febrero de 2026 - 5:52 PM
5 de febrero de 2026 - 5:52 PM
El campocorto puertorriqueño Javier Báez no formará parte del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol debido a una suspensión vigente por dopaje.
Según el portal de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA por su siglas en inglés), organismo independiente que se dedica a realizar pruebas durante el certamen, el boricua dio positivo por consumo a cannabis (Carboxy-THC) en un examen realizado el 12 de marzo de 2023.
Ese día, Puerto Rico cayó por pizarra de 9-6 contra Venezuela en la primera ronda celebrada en el loanDepot Park de Miami, Florida. Báez remolcó una carrera en la derrota.
En las Grandes Ligas, la marihuana no es sustancia prohibida desde 2020. El castigo de “El Mago” comenzó el 26 de abril de 2024 y culmina el 26 de abril de 2026.
La Federación de Béisbol de Puerto Rico, que intentaba gestionar el permiso del bayamonés para jugar, no se ha expresado al respecto. Sin embargo, el ente federativo no tiene potestad para someter reconsideración alguna sobre el caso. Las federaciones nunca son parte en los procesos disciplinarios, ni tienen derechos de apelación, supo El Nuevo Día.
La baja de Báez en la competencia se une a las ausencias de los estelares Francisco Lindor y Carlos Correa. En los casos de ambos, no recibieron la aprobación para jugar con póliza de seguros.
El roster oficial de los 30 jugadores de “Los Nuestros” será a las 8:00 p.m. a través de MLB Network. El ente federativo realizará una actividad en el Distrito T-Mobile para el anuncio.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: