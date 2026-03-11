Primer lugar en juego: Canadá toma ventaja contra Puerto Rico

Canadá tomó ventaja del partido, 2-1, contra Puerto Rico en el tercer episodio con dos outs al aprovechar una labor errática del abridor José de León.

Sin permitir hits en dos y dos tercios de entrada, el derecho concedió hits consecutivos a Denzel Clarke y Edouard Julien. Las bases se llenaron con un pelotazo a Josh Naylor.

La jornada de De León terminó cuando fue retirado por el dirigente Yadier Molina, dándole la pelota al relevista Rico García.

García confrontó problemas para encontrar la zona de strike y otorgó dos boletos gratis a Tyler O’Neill y Tyler Black con el tránsito congestionado, dándole a los canadienses ventaja de 2-1.

García acabó con la agónica entrada al obligar a Otto López a batear un bombo al guante de Eddie Rosario en el jardín derecho.

PUBLICIDAD

Las carreras fueron acreditadas a De León, quien sumaba 11 entradas en tres Clásicos Mundiales sin permitir anotaciones.

Primer hit de Nolan Arenado

El veterano tercera base Nolan Arenado dio el martes su primer hit con el uniforme de Puerto Rico para el Team Rubio irse al frente temprano, 1-0, contra Canadá en el Estadio Hiram Bithorn.

Arenado llegó al encuentro bateando de 10-0. En la primera entrada sin outs y con corredores en las esquinas, el nuevo miembro de los Diamondbacks de Arizona dio una roleta por segunda base que se extendió al jardín central contra los envíos del abridor Jordan Balazovic.

Bryan Torres anotó desde la antesala. Heliot Ramos intentó llegar desde la inicial hasta tercera pero fue fusilado por el guardabosques central Denzel Clarke.

Puerto Rico, invicto en tres salida, busca el martes terminar como líder del Grupo A. El lunes, la novena aseguró el pase a los cuartos en Houston, Texas, con un triunfo, 4-1, sobre Cuba.

El dirigente envió a la loma al derecho José De León, líder del juego perfecto en ocho entradas contra Israel en Miami en 2023.