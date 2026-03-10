Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El ritual del “Team Rubio”: una oración después de cada triunfo

Tras cada partido, los jugadores se reúnen para agradecer juntos en un gesto que refleja la unión y espiritualidad del equipo

10 de marzo de 2026 - 7:12 PM

Puerto Rico realiza una oración sobre el terreno de juego del Estadio Hiram Bithorn. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

El momento fue sublime.

Edwin “Sugar” Díaz sacó el último out de la blanqueada, 5-0, contra Colombia el pasado sábado ante más de 18,000 aficionados en el estadio Hiram Bithorn, y el “Team Rubio” se reunió en medio del montículo.

No hubo gritos ni brincos. Uno de los jugadores pidió a los encargados del sonido en el parque que pausaran “Puerto Rico, Patria Mía”, de Andy Montañez. Acto seguido, los boricuas se agruparon y se arrodillaron para una oración.

Terminada la reverencia, subió el volumen de la música y continuó la fiesta.

El nuevo ritual se repitió en los triunfos sobre Panamá —incluso después del dramático cuadrangular de Darell Hernáiz— y Cuba. El relevista de los Yankees de Nueva York, Fernando Cruz, explicó que todo ha sido genuino.

“Sabemos que esta es la ”Isla del Cordero". Creemos y sabemos que nuestros dones, nuestras habilidades, nos las dio Dios. Somos bendecidos de nuestras habilidades y dones. Le damos la gloria y honra al Señor. Salió orgánicamente de nuestro corazón. No fue nada que planeamos”, compartió Cruz en conferencia de prensa previo al partido contra Canadá.

Puerto Rico sí planificó orar antes del inicio de cada encuentro.

“El primer día se acabó el juego y decidimos reuniros en el medio del terreno a agradecer al Señor. Agradecidos que siempre estamos. De verdad que fue algo bien orgánico, nada fue planificado. La oración antes de juego sí fue planificada. Después del juego salió de nosotros”, añadió.

Puerto Rico buscaba el martes terminar como líder del Grupo A de manera invicta con un triunfo sobre Canadá.

Los boricuas aseguraron el pase a los cuartos de final el lunes al vencer, 4-1, a Cuba. Dependiendo del resultado del martes, “Los Nuestros” jugarían el viernes o sábado en el Daikin Park, en Houston, Texas.

Fernando Cruz festeja en el Bithorn.La fanaticada puertorriqueña festeja en las gradas.Jugadores de Puerto Rico escuchan La Borinqueña.
1 / 25 | En imágenes: la fiesta boricua ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn. Fernando Cruz festeja en el Bithorn. - Ramon "Tonito" Zayas
