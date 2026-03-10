Puerto Rico está en carrera por un boleto olímpico para Los Ángeles 2028 en la acción del Clásico

Continuar ganando, llegar a la final y conquistar el título es en estos momentos la meta de cualquiera de los equipos que están en contienda en el Clásico Mundial de Béisbol, pero otra lucha que luce sumamente cerrada es la de determinar qué dos equipos de América serán los que se quedarán con la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aunque todavía distantes, para el béisbol de este hemisferio el Clásico Mundial en curso es la única vía de clasificación para las Olimpiadas que se celebrarán en suelo estadounidense en 2028, primera vez en 32 años desde Atlanta 1996.

Y Puerto Rico, primero en el Grupo A con récord de 3-0 tras su victoria del lunes 4-1 sobre Cuba, es uno de los países en pelea por uno de los dos boletos que repartirá este torneo a equipos de América, aparte de Estados Unidos, que ya está clasificado por ser el país sede.

La lucha por esos dos boletos se intensificará luego de que la fase de grupos de este Clásico Mundial concluya entre el martes y miércoles, considerando que fuera de Estados Unidos, hasta cinco equipos del continente americano pueden ser los que se mantengan en la pelea por el título del Clásico adelantado a cuartos de final.

En el Grupo A, que está jugando en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico ya adelantó a cuartos de final, indistintamente de la posición en que termine en su grupo.

1 / 25 | En imágenes: la fiesta boricua ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn. Fernando Cruz festeja en el Bithorn. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 25 En imágenes: la fiesta boricua ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn Fernando Cruz festeja en el Bithorn. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Cuba, aunque perdió contra los boricuas el lunes, tiene opción aún de sellar el otro boleto a la siguiente vuelta si le gana a Canadá el miércoles en el único juego que habrá en la última jornada en la isla.

Aun si Puerto Rico perdiera este martes contra Canadá, y los cubanos superan a los canadienses el miércoles, los boricuas concluirían primeros aunque tengan el mismo récord de Cuba (3-1), por haberlos dominado en su enfrentamiento.

De la única manera que el llamado Team Rubio no llegará primero en el Grupo A es que pierda contra Canadá este martes, y que los propios canadienses se impongan también a Cuba.

Indistintamente de qué equipo acompañe a Puerto Rico del Grupo A para jugar la siguiente ronda de cuartos de final en el Daikin Park de Houston, serán dos novenas de América, al igual que en el caso del Grupo D que está jugando en Miami, donde Venezuela y República Dominicana aseguraron ya su pase. Estos definirán posiciones con un choque de colosos entre ambos el miércoles a las 8:00 p.m. en el loanDepot Park de los Marlins.

En el Grupo B también aseguró su pase de ronda Estados Unidos, y falta por definirse el segundo equipo, que está entre Italia y México.

Italia (2-0) chocará contra Estados Unidos (3-0) este martes, e independientemente del resultado, habrá que esperar al juego del miércoles entre italianos y mexicanos (2-1).

En este grupo, podría ocurrir un triple empate con 3-1 entre esos mismos equipos. En ese caso, los dos que adelanten a la siguiente ronda se decidirán por el criterio de carreras permitidas.

Debido a la cantidad de equipos ahora mismo en contienda, las posibilidades de que se pueda conseguir uno de los dos boletos para las Olimpiadas es ganando el choque de cuartos de final, etapa en que el formato es de partidos de muerte súbita.

Esto significa que hay que ganar para evitar la eliminación. Una victoria en cuartos de final le dará a Puerto Rico el pase a semifinales, etapa donde ya solo restarán cuatro equipos.

Pero dependiendo quiénes sean los semifinalistas, estar entre los últimos cuatro puede que no sea suficiente, pues un posible panorama es que en la llave contraria a la de Puerto Rico, los equipos de República Dominicana y Venezuela vuelvan a enfrentarse en semifinales si ganan sus respectivos choques de cuartos de final.

Así las cosas, la mayor garantía de ganarse un boleto a los Juegos Olímpicos 2028, es llegando a la final por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.