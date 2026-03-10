1 / 14 ¡Vamos para Houston! Puerto Rico avanza a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

Emmanuel "Pulpo" Rivera celebra una anotación de Puerto Rico.

1 / 14 | ¡Vamos para Houston! Puerto Rico avanza a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Emmanuel "Pulpo" Rivera celebra una anotación de Puerto Rico. - Ramón “Tonito” Zayas

Billete a Houston, Texas, ponchado.

Martín “Machete” Maldonado remolcó tres carreras, el prospecto Elmer Rodríguez cumplió con una salida de tres entradas y Puerto Rico venció el lunes a Cuba, 4-1, para avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a 19,189 fanáticos en el Estadio Hiram Bithorn.

El “Team Rubio” mejoró a 3-0, líder y único invicto en el Grupo A. Los cubanos están segundos con 2-1. En el Daikin Park, se cruzarán con una de dos escuadras que adelanten en el Grupo B. Hasta el lunes, Estados Unidos, México e Italia jugaban para 2-0.

La novena boricua, en lucha por uno de dos pases para los equipos americanos (menos los estadounidenses) a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cierran su estadía en el Bithorn el martes frente a Canadá (1-1).

Fue un dulce desquite para Puerto Rico contra los vecinos del Caribe con 20 años de historia.

En el torneo inaugural en 2006, Cuba eliminó a Puerto Rico en el parque de ciudad capital, 4-3, para adelantar a semifinales en San Francisco.

Martín "Machete" Maldonado impulsó tres carreras en el triunfo. (Ramón “Tonito” Zayas)

El pitcheo boricua brilló nuevamente en el partido, tolerando apenas dos hits, más 11 ponches. Actualmente registran 0.64 de efectividad.

Las trompetas volvieron a sonar en el Bithorn para Edwin “Sugar” Díaz en la novena. Apenas necesitó 12 pitcheos, con dos ponches, para acabar el partido con toda la afición de pie.

Tablazo del capitán

Maldonado, noveno bate de Puerto Rico y en su último torneo como profesional luego de anunciar su retiro el año pasado, puso a los miles de presentes a gozar temprano, conectando un doble con las bases llenas y un out en la baja de la segunda.

El receptor titular de Naguabo disparó un imparable por la línea de tercera base contra el abridor Julio Robaina, pelota que se escapó a lo profundo del jardín izquierdo.

El Bithorn estalló con Eddie Rosario, Emmanuel Rivera y M.J. Meléndez anotando en el plato para poner la pizarra 3-0 bajo una llovizna en el parque. Rosario y Rivera se embasaron con imparables, mientras que Meléndez gestionó un boleto gratis.

Maldonado, de 39 años y nuevo dirigente de los Indios de Mayagüez en la pelota invernal, levantó los brazos hacia el cielo en celebración mientras que los jugadores salieron de dugout para felicitar al capitán del “Team Rubio”.

Fue una refrescante respuesta de la ofensiva boricua, que se había visto sin anotar en los primeros cinco episodios contra Colombia y Panamá, respectivamente.

Robaina salió del partido y fue sustituido por Luis Romero.

El relevista cubano se complicó en la loma al dar boletos gratis a Willi Castro y Heliot Ramos, congestionándose el tránsito nuevamente.

Romero enderezó para ponchar a Arenado, más provocar un bombo de Carlos Cortés para el tercer out, respiro en el dugout visitante.

En la quinta, Ramos disparó un doble al jardín izquierdo frente a Josimar Cousin. Arenado lo adelantó a la antesala con jugada de selección y anotó con un bombo de sacrificio de Cortés, la cuarta raya de los boricuas.

Cuba entró al marcador en la sexta. Frente al derecho Yacksel Ríos, el veterano Alfredo Despaigne conectó un doble al jardín central con un out. Ariel Martínez, en la inicial debido a un pelotazo, pudo llegar quieto al plato para la primera carrera de los cubanos. Ríos procedió luego a abanicar a Erisbel Arruebarrena y Omar Hernández.

Elmer Rodríguez abanicó a tres bateadores en su apertura. (Ramón “Tonito” Zayas)

Cumple Elmer Rodríguez

El prospecto número tres de los Yankees de Nueva York cumplió con una salida de tres entradas en cero, permitiendo un hit con tres ponches y tres bases por bolas.

Después de una atraso de una hora y 20 minutos por lluvia, el derecho de 22 años comenzó la jornada errático.

Lanzó seis bolas corridas, otorgándole un boleto gratis a Roel Santos. El coach de pitcheo José “Cheo” Rosado le dio una visita a Rodríguez para calmar las aguas.

La intervención funcionó. Rodríguez retiró a los próximos tres bateadores.

Rodríguez llegó con una restricción de 55 lanzamientos por parte de los Yankees. Con 47 lanzamientos, dos outs y un corredor en primera, el trujillano hizo que Martínez bateara hacia Arenado. En la zona de foul, el 10 veces Guante de Oro lanzó de costa a costa hacia primera para el tercero fuera, finalizando la salida exitosa de Rodríguez.