19 de octubre de 2025
¿Puede George Springer jugar en el sexto juego? Blue Jays están optimistas

Toronto enfrenta la eliminación el domingo contra los Mariners de Seattle en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

19 de octubre de 2025 - 9:53 PM

George Springer fue golpeado en la rótula derecha por un lanzamiento de Bryan Woo a 95.6 mph el viernes durante el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. (Frank Gunn)
Por Ian Harrison

El manager de los Blue Jays John Schneider se dijo optimista sobre la disponibilidad de George Springer contra los Mariners de Seattle el domingo en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Toronto.

“Se siente mucho mejor que ayer”, afirmó Schneider el sábado.

Springer, el primer bate de Toronto, fue golpeado en la rótula derecha por un lanzamiento de Bryan Woo a 95.6 mph en la séptima entrada de la derrota del viernes por 6-2 y abandonó el juego.

Seattle tiene ventaja de 3-2 en la serie y podría finiquitarla si gana este domingo.

Springer, de 36 años y cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, está bateando para .256 con tres jonrones y cinco dobles en esta postemporada. Sus 22 vuelacercas en playoffs en su carrera están empatados con la cifra del boricua Bernie Williams en el cuarto lugar de la lista histórica.

Schneider dijo que Springer recibió tratamiento el sábado y se esperaba que probara su rodilla en un entrenamiento del equipo.

“Solo queremos asegurarnos de que no le moleste al batear ni al correr”, comentó Schneider. “Pero es un tipo duro, así que tengo esperanza y soy optimista de que estará listo para jugar”.

Springer cayó al suelo después de ser golpeado por el lanzamiento de Woo y permaneció en la caja de bateo mientras Schneider y el kinesiólogo Drew MacDonald salieron del dugout. Springer caminó con dificultad hacia la primera base, intentó correr unos pasos, luego se retiró y fue reemplazado por el corredor emergente Joey Loperfido.

Schneider dijo que el campocorto lesionado Bo Bichette aún no ha corrido las bases desde que se detuvo en un intento el sábado pasado, un día antes de que comenzara la Serie de Campeonato.

“Probablemente lo han visto en el jardín, pero aún no en las bases”, dijo Schneider a los reporteros. “Puede que lo haga hoy. Pero definitivamente está progresando. Definitivamente está progresando con su swing también”.

Bichette terminó segundo en las Grandes Ligas detrás de Aaron Judge de los Yankees de Nueva York con un promedio de bateo de .311.

No ha jugado desde el 6 de septiembre, cuando se lesionó en una colisión con el receptor de los Yankees, Austin Wells. Es elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial.

George SpringerBlue Jays de TorontoMLBGrandes Ligas
Ian Harrison
