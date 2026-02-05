Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico avanza a las semifinales de la Serie del Caribe 2026 con triunfo sobre Panamá

Los boricuas conectaron 14 indiscutibles para vencer 8-3 a los Federales de Chiquirí en el cierre de la primera ronda en México

5 de febrero de 2026 - 7:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dereck Rodríguez fue el abridor de Puerto Rico. No tuvo decisión. (Fernando Llano)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico venció este jueves 8-3 a Panamá y ponchó su boleto a las semifinales de la Serie del Caribe 2026, que se juega en Jalisco, México.

Los Cangrejeros de Santurce cerraron la primera ronda con marca de 2-2 y este viernes jugarán en una de las semifinales ante los Charros de Jalisco a partir de las 9:00 p.m.

Los Federales de Chiquirí quedaron eliminados con 0-4.

Los boricuas tomaron la delantera en el sexto episodio con un ramillete de cuatro carreras, luego de estar abajo 2-0.

Puerto Rico sumó otras tres anotaciones en el octavo giro para despegarse definitivamente en el marcador, 7-3. El conjunto acumuló 14 indiscutibles.

Christian Vázquez remolcó tres carreras e Isán Díaz otras dos. Rubén Castro bateó de 5-3 y Yohandy Morales de 4-3 con dos anotadas.

