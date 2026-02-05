Puerto Rico avanza a las semifinales de la Serie del Caribe 2026 con triunfo sobre Panamá
Los boricuas conectaron 14 indiscutibles para vencer 8-3 a los Federales de Chiquirí en el cierre de la primera ronda en México
5 de febrero de 2026 - 7:40 PM
Puerto Rico venció este jueves 8-3 a Panamá y ponchó su boleto a las semifinales de la Serie del Caribe 2026, que se juega en Jalisco, México.
Los Cangrejeros de Santurce cerraron la primera ronda con marca de 2-2 y este viernes jugarán en una de las semifinales ante los Charros de Jalisco a partir de las 9:00 p.m.
Los Federales de Chiquirí quedaron eliminados con 0-4.
Los boricuas tomaron la delantera en el sexto episodio con un ramillete de cuatro carreras, luego de estar abajo 2-0.
Puerto Rico sumó otras tres anotaciones en el octavo giro para despegarse definitivamente en el marcador, 7-3. El conjunto acumuló 14 indiscutibles.
Christian Vázquez remolcó tres carreras e Isán Díaz otras dos. Rubén Castro bateó de 5-3 y Yohandy Morales de 4-3 con dos anotadas.
