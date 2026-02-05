Puerto Rico avanza a las semifinales de la Serie del Caribe 2026 con triunfo sobre Panamá

Puerto Rico venció este jueves 8-3 a Panamá y ponchó su boleto a las semifinales de la Serie del Caribe 2026, que se juega en Jalisco, México.

Los Cangrejeros de Santurce cerraron la primera ronda con marca de 2-2 y este viernes jugarán en una de las semifinales ante los Charros de Jalisco a partir de las 9:00 p.m.

Los Federales de Chiquirí quedaron eliminados con 0-4.

Los boricuas tomaron la delantera en el sexto episodio con un ramillete de cuatro carreras, luego de estar abajo 2-0.

Puerto Rico sumó otras tres anotaciones en el octavo giro para despegarse definitivamente en el marcador, 7-3. El conjunto acumuló 14 indiscutibles.