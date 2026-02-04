Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico cae por segunda vez en la Serie del Caribe al ser blanqueado por los Charros

Los Cangrejeros descansan el miércoles y regresan al terreno al jueves frente a Panamá en busca del pase a la semifinales

4 de febrero de 2026 - 12:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eduardo Rivera lanza por los Cangrejeros frente a los Charros en la Serie del Caribe 2026. (Fernando Llano)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los Cangrejeros de Puerto Rico cayeron por segunda vez consecutiva en la Serie del Caribe el martes al ser blanqueados, 3-0, por los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano de Zapopan.

RELACIONADAS

La novena boricua cayó a 1-2, bajando al tercer lugar de la tabla de posiciones. Los crustáceos perdieron el lunes, 5-3, frente a los Leones del Escogido de República Dominicana (2-0) luego de su victoria dramática, 5-4, dejando en el terreno a los Tomateros e Culiacán (1-2) durante el día inaugural del torneo.

Los Cangrejeros descansan el miércoles y el jueves buscarán el pase a semifinales cuando se vean con los Federales de Chiriquí (0-2) de Panamá, quienes perdieron más temprano, 2-1, ante los Tomateros. Los panameños juegan el miércoles contra los dominicanos.

Michael Wielansky remolcó dos de las tres carreras de los Charros para mejorar a 2-1. Bateó para 4-3. La primera carrera de los locales vino en la entrada inicial tras error de tiro del campocorto Andrew Velázquez tras batazo en el cuadro de Wielansky.

El abridor zurdo Eduardo Rivera cargó con la derrota al lanzar 3.2 de cinco hits, dos carreras, cinco ponches y cinco bases por bola.

El derecho Luis Miranda dominó la ofensiva cangrejera con seis entradas de dos hits y cinco abanicados para apuntarse la victoria. Trevor Clifton cargó con el salvamento al sacar los tres outs en el noveno episodio.

Puerto Rico dejó cinco corredores en base y bateó de 0-6 con corredores en posición de anotar.

Celebración boricua a todo pulmón tras una victoria dramática.Rubén Castro recorre las bases tras conectar su decisivo batazo.Jasson Atondo, con el uniforme de México, saca de out a Isán Díaz.
1 / 10 | En imágenes: así festejó Puerto Rico su dramática victoria en la Serie del Caribe. Celebración boricua a todo pulmón tras una victoria dramática. - Fernando Llano

Serie del Caribe
