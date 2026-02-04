Puerto Rico cae por segunda vez en la Serie del Caribe al ser blanqueado por los Charros
Los Cangrejeros descansan el miércoles y regresan al terreno al jueves frente a Panamá en busca del pase a la semifinales
4 de febrero de 2026 - 12:27 AM
Los Cangrejeros de Puerto Rico cayeron por segunda vez consecutiva en la Serie del Caribe el martes al ser blanqueados, 3-0, por los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano de Zapopan.
La novena boricua cayó a 1-2, bajando al tercer lugar de la tabla de posiciones. Los crustáceos perdieron el lunes, 5-3, frente a los Leones del Escogido de República Dominicana (2-0) luego de su victoria dramática, 5-4, dejando en el terreno a los Tomateros e Culiacán (1-2) durante el día inaugural del torneo.
Los Cangrejeros descansan el miércoles y el jueves buscarán el pase a semifinales cuando se vean con los Federales de Chiriquí (0-2) de Panamá, quienes perdieron más temprano, 2-1, ante los Tomateros. Los panameños juegan el miércoles contra los dominicanos.
Michael Wielansky remolcó dos de las tres carreras de los Charros para mejorar a 2-1. Bateó para 4-3. La primera carrera de los locales vino en la entrada inicial tras error de tiro del campocorto Andrew Velázquez tras batazo en el cuadro de Wielansky.
El abridor zurdo Eduardo Rivera cargó con la derrota al lanzar 3.2 de cinco hits, dos carreras, cinco ponches y cinco bases por bola.
El derecho Luis Miranda dominó la ofensiva cangrejera con seis entradas de dos hits y cinco abanicados para apuntarse la victoria. Trevor Clifton cargó con el salvamento al sacar los tres outs en el noveno episodio.
Puerto Rico dejó cinco corredores en base y bateó de 0-6 con corredores en posición de anotar.
