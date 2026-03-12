Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico ya calienta motores en Houston rumbo a la etapa de cuartos de final en el Clásico

La novena puertorriqueña tuvo su primera sesión de práctica en el Daikin Park con miras al compromiso del sábado ante Italia

12 de marzo de 2026 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico salió al terreno del estadio de los Astros para entrenar el jueves en la tarde. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Houston - Como en casa.

Puerto Rico tuvo este jueves su primera práctica en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston, con el techo retractado para recibir el sol, parecido a San Juan, en ruta a su duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los boricuas fueron los últimos en salir al terreno en una jornada agradable, con temperatura de 65 grados.

El dirigente Yadier Molina, quien jugó 19 temporadas en las Mayores con los Cardinals de San Luis, está familiarizado con el estadio de los Astros.

Estamos locos por salir y conocer el terreno, el ambiente. Estamos listos”, declaró Molina en conferencia de prensa, agradecido por el descanso de tres días antes de jugar este sábado.

Edwin Díaz subió al montículo durante la sesión de entrenamiento.
Edwin Díaz subió al montículo durante la sesión de entrenamiento. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Estos días así vienen bien, obviamente para el pitcheo. Hoy tenemos muchos lives, pitchers que van a tirar para que vean sus bateadores. Pero bien contento en cuestión de que podremos prepararnos mejor, prepararnos bien. Estos días los vamos a tomar en serio, practicar bien, fundamentos y estar listos para el sábado”, agregó.

El taponero estrella Edwin “Sugar” Díaz fue el primero en subir a la loma para enfrentar a sus compañeros. En fila, estaba Fernando Cruz.

Díaz viene de dos exitosas salidas en el Bithorn, tirando dos entradas de un hit y cinco ponches. Puerto Rico presenta la mejor efectividad colectiva del torneo con 1.22.

Italia, rival de los boricuas este sábado a las 3:00 p.m. (hora de la isla), fue el primero en entrenar luego de eliminar el miércoles a México para cerrar la acción del Grupo B. Terminó invicto con 4-0.

Le siguió Canadá, que también viajó desde la isla al estado tejano tras ganar el Grupo A, y Estados Unidos. Ambas novenas chocan el viernes.

El “Team Rubio” arribó a esta ciudad el miércoles en la noche luego de culminar la primera fase como anfitrión en el Bithorn.

Fue el segundo hogar del receptor y capitán Martín “Machete” Maldonado, jugando para la organización de Houston por seis campañas, alzando el trofeo de la Serie Mundial en 2022.

“Hemos estado hablando del parque desde ayer (miércoles) con el staff. Algo que vamos a ver con los peloteros. Tenemos a Alex Cintrón (excoach de bateo) que estuvo aquí mucho tiempo. Jugadores que han estado aquí como Nolan Arenado, Eddie Rosario en el jardín izquierdo, Heliot Ramos. Tenemos la experiencia, así que es todo el mundo aportando su granito de arena para hacer lo que queremos hacer, que es conocer el estadio”, indicó Maldonado.

Los boricuas finalizaron con marca de 3-1 en casa, sumando victorias ante Colombia, Panamá y Cuba. Cayeron por primera vez el martes, 3-2, contra los canadienses, quienes están en la segunda ronda por primera vez en su historia en el Clásico.

Puerto Rico intentará avanzar a las semifinales por primera vez desde 2017, año del segundo subcampeonato, y así mantener vivo el sueño olímpico.

El Clásico otorgará dos boletos a los países de América para jugar en Los Ángeles 2028. Al igual que los puertorriqueños, República Dominicana, Venezuela y Canadá están en contienda por los pasajes.

Estados Unidos, por su condición de anfitrión, ya está clasificado a la cita olímpica.

Seth Lugo abrirá contra los italianos luego de apuntarse la victoria en la blanqueada, 5-0, contra Colombia. El derecho de los Royals de Kansas City tiró cuatro entradas de dos hits con tres ponches y dos boletos gratis.

Terminada su estadía en San Juan, Puerto Rico recibió la noticia de que el abridor de los Blue Jays de Toronto José Berríos no recibió la aprobación de la aseguradora del torneo para lanzar en Houston.

Puerto RicoHoustonClásico Mundial de BéisbolTeam RubioYadier MolinaItalia
Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día).
