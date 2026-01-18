“Queda mucha serie”: Pepino confía en reaccionar en la final del voleibol masculino

Los Caribes de San Sebastián afrontan este lunes el tercer juego de la serie final del Voleibol Superior Masculino con la mentalidad de que será el primer paso para igualar la etapa.

Yauco llega a San Sebastián con una inesperada, para muchos, ventaja de 2-0 en la serie, luego de imponerse 3-2 tanto de visita como en casa ante los dos veces campeones defensores.

“Los juegos han sido cerrados. Se han podido ir para cualquiera de los dos lados. San Sebastián ha estado acostumbrado a salir adelante y, para mí como entrenador y para el grupo, esto representa un reto”, expresó a El Nuevo Día el dirigente Marcos “Chamo” Liendo.

“La serie va a ser larga, estamos completamente convencidos. Este grupo se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles. Están dispuestos a seguir luchando. No vamos a entregar nada. Vamos a reforzar, a hablar y vamos con todo el lunes en nuestra casa”, agregó.

San Sebastián comenzó la serie final en la carretera, ya que el primer partido se jugó en Lares. Este lunes, los Caribes regresan a su Coliseo Luis Aymat Cardona, donde no han perdido desde la temporada 2024.

Aunque están abajo 2-0 en la serie, los Caribes bien pudieron estar arriba con ese mismo marcador. En el primer juego tuvieron punto de partido en el cuarto set y otros tres en el quinto parcial. El sábado, en el segundo encuentro, llegaron a tener ventaja de 9-6 en el quinto set.

No han podido cerrar los partidos, pero el equipo mantiene la fe y la calma.

“Son situaciones del juego. La suerte no ha estado de nuestro lado para poder cerrar los partidos. Así es el voleibol. Tenemos que vivir con eso y tener la paciencia para reagruparnos. Comenzamos la serie abajo, pero queda mucha final por delante. Este es un grupo con carácter, pero tenemos que salir a jugar con la conciencia de que, si ellos nos van a ganar, que lo hagan jugando voleibol, no por otras cosas”, sostuvo Liendo.

Esta es la primera vez en la temporada que los Caribes pierden dos partidos consecutivos, lo que coincide con los 12 días que el equipo estuvo sin jugar antes del inicio de la final.

Liendo no utilizó el descanso como excusa y también reconoció el mérito de los Cafeteros.

“El ritmo de juego era otro, pero no lo vamos a usar de excusa porque estuvimos trabajando. Los partidos se han decidido por el mínimo y hemos tenido ventaja para cerrar los parciales. Tenemos que ser más conscientes como colectivo. Culpar la falta de ritmo sería una justificación de mi parte. Todavía queda serie y respeto lo que han hecho los Cafeteros”, señaló.

“Nosotros tenemos que comenzar a marcar los parciales desde temprano, no esperar. Esa es la clave”, añadió.

Sin cambio de refuerzo

Ambos equipos tienen derecho a realizar cambios de refuerzos durante la final, aunque los Caribes no lo han considerado, según indicó Liendo.

El refuerzo Marc Frazier no tuvo su mejor actuación el sábado, con siete ataques positivos y seis negativos para un balance de +1. En el primer juego había registrado ocho ataques positivos.