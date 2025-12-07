“Quiero aprender todo lo que pueda”: el prospecto Kristian Campbell debuta en la liga invernal
El cotizado talento de los Red Sox de Boston se estrenó este fin de semana con los Criollos de Caguas en la LBPRC
7 de diciembre de 2025 - 1:30 PM
El prospecto de los Red Sox de Boston, Kristian Campbell, tuvo un debut memorable con los Criollos de Caguas este fin de semana en el Estadio Yldefonso Solá Morales, en la victoria 4-1 sobre los Senadores de San Juan, en la jornada del sábado de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
Campbell, utilizado como bateador designado, finalizó el juego de 3-1 con un imparable, una base por bolas y una carrera anotada, que llegó en la tercera entrada cuando cruzó el plato con el cuadrangular de Nelson Velázquez.
“Tuve una gran experiencia en mi primer juego. La fanaticada es muy solidaria, emocionante y realmente está metida en el juego. Me gustó que ocurriera un poco de todo y poder ayudar a nuestro equipo a ganar fue importante para mí”, dijo el jugador en declaraciones suministradas por la novena criolla.
Al conectar su primer hit, en la parte baja del séptimo episodio, Campbell fue aplaudido por sus compañeros de equipo y la fanaticada criolla.
“Mis compañeros y el personal son excelentes. Me han apoyado mucho y me recibieron con los brazos abiertos. Han hecho que la transición sea fácil para mí. Siento que conozco a estos muchachos desde hace mucho tiempo, aunque solo fue mi primer día”, resaltó.
El gerente general de Caguas, Jesús “Motorita” Feliciano, adelantó que próximamente el jugador verá acción en posiciones del cuadro interior y los bosques, gracias a su versatilidad y valor como prospecto.
¡Prime hit de Kristian Campbell en uniforme criollo! pic.twitter.com/IaP9ph4121— Criollos de Caguas 2️⃣1️⃣🏆 (@CriollosCaguas) December 7, 2025
“Nunca había estado en Puerto Rico antes. El ambiente competitivo es divertido para jugar y me ayuda a trabajar en mis destrezas. Quiero seguir desarrollándome y aprender todo lo que pueda de los coaches mientras esté aquí”, sentenció Campbell, de 23 años.
El cotizado talento debutó este año en las Mayores bajo las órdenes de Alex Cora. Se destaca por su velocidad y capacidad atlética para jugar en múltiples posiciones.
