DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Quiero aprender todo lo que pueda”: el prospecto Kristian Campbell debuta en la liga invernal

El cotizado talento de los Red Sox de Boston se estrenó este fin de semana con los Criollos de Caguas en la LBPRC

7 de diciembre de 2025 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kristian Campbell conectó un imparable y anotó una carrera en la victoria del sábado. (Criollos de Caguas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El prospecto de los Red Sox de Boston, Kristian Campbell, tuvo un debut memorable con los Criollos de Caguas este fin de semana en el Estadio Yldefonso Solá Morales, en la victoria 4-1 sobre los Senadores de San Juan, en la jornada del sábado de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

Campbell, utilizado como bateador designado, finalizó el juego de 3-1 con un imparable, una base por bolas y una carrera anotada, que llegó en la tercera entrada cuando cruzó el plato con el cuadrangular de Nelson Velázquez.

“Tuve una gran experiencia en mi primer juego. La fanaticada es muy solidaria, emocionante y realmente está metida en el juego. Me gustó que ocurriera un poco de todo y poder ayudar a nuestro equipo a ganar fue importante para mí”, dijo el jugador en declaraciones suministradas por la novena criolla.

Al conectar su primer hit, en la parte baja del séptimo episodio, Campbell fue aplaudido por sus compañeros de equipo y la fanaticada criolla.

“Mis compañeros y el personal son excelentes. Me han apoyado mucho y me recibieron con los brazos abiertos. Han hecho que la transición sea fácil para mí. Siento que conozco a estos muchachos desde hace mucho tiempo, aunque solo fue mi primer día”, resaltó.

El gerente general de Caguas, Jesús “Motorita” Feliciano, adelantó que próximamente el jugador verá acción en posiciones del cuadro interior y los bosques, gracias a su versatilidad y valor como prospecto.

“Nunca había estado en Puerto Rico antes. El ambiente competitivo es divertido para jugar y me ayuda a trabajar en mis destrezas. Quiero seguir desarrollándome y aprender todo lo que pueda de los coaches mientras esté aquí”, sentenció Campbell, de 23 años.

El cotizado talento debutó este año en las Mayores bajo las órdenes de Alex Cora. Se destaca por su velocidad y capacidad atlética para jugar en múltiples posiciones.

BéisbolCriollos de CaguasLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeRed Sox de Boston
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
