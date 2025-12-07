“Quiero aprender todo lo que pueda”: el prospecto Kristian Campbell debuta en la liga invernal

Campbell, utilizado como bateador designado, finalizó el juego de 3-1 con un imparable, una base por bolas y una carrera anotada, que llegó en la tercera entrada cuando cruzó el plato con el cuadrangular de Nelson Velázquez.

“Tuve una gran experiencia en mi primer juego. La fanaticada es muy solidaria, emocionante y realmente está metida en el juego. Me gustó que ocurriera un poco de todo y poder ayudar a nuestro equipo a ganar fue importante para mí”, dijo el jugador en declaraciones suministradas por la novena criolla.

Al conectar su primer hit, en la parte baja del séptimo episodio, Campbell fue aplaudido por sus compañeros de equipo y la fanaticada criolla.

“Mis compañeros y el personal son excelentes. Me han apoyado mucho y me recibieron con los brazos abiertos. Han hecho que la transición sea fácil para mí. Siento que conozco a estos muchachos desde hace mucho tiempo, aunque solo fue mi primer día”, resaltó.

El gerente general de Caguas, Jesús “Motorita” Feliciano, adelantó que próximamente el jugador verá acción en posiciones del cuadro interior y los bosques, gracias a su versatilidad y valor como prospecto.

“Nunca había estado en Puerto Rico antes. El ambiente competitivo es divertido para jugar y me ayuda a trabajar en mis destrezas. Quiero seguir desarrollándome y aprender todo lo que pueda de los coaches mientras esté aquí”, sentenció Campbell, de 23 años.