Rafael Devers pega jonrón en Colorado y se vacían las bancas ¿Qué pasó?

Denver - El jonrón número 30 de Rafael Devers en la temporada fue inusual.

El lanzador de Colorado, Kyle Freeland, junto con el tercera base de San Francisco, Matt Chapman, y el campocorto Willy Adames, fueron expulsados ​​del partido del martes por la noche tras un incidente que dejó a las bancas vacías, el cual comenzó después de que Devers conectara un jonrón de dos carreras en la primera entrada.

Devers conectó un batazo por encima del muro del jardín derecho y luego Freeland se molestó con la celebración de Devers, gritándole mientras se acercaba a la primera base.

Eso provocó que varios jugadores se lanzaran hacia el infield, donde Chapman pareció hacer contacto con Freeland. Adames también estaba en medio de la escaramuza.

Los árbitros restablecieron el orden antes de aclarar la situación y anunciar las expulsiones. No pareció que se lanzaran golpes.

Devers, tres veces All-Star, esperó en primera base mientras los árbitros se reunían y luego trotó alrededor de las bases varios minutos después de conectar el jonrón.

Los Gigantes tuvieron que reorganizar su cuadro defensivo tras las dos expulsiones, moviendo a Devers a tercera base por primera vez desde que fue traspasado al club desde Boston en junio. Christian Koss pasó de segunda base a campocorto, Casey Schmitt entró al juego en segunda base y Dominic Smith en primera.

Antonio Senzatela entró al juego para lanzar por los Rockies.