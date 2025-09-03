Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
80°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Rafael Devers pega jonrón en Colorado y se vacían las bancas ¿Qué pasó?

Tres jugadores fueron expulsados del partido tras el cuadrangular número 30 de la temporada del toletero dominicano de los Giants

3 de septiembre de 2025 - 11:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Encontronazo entre jugadores de los Giants y los Rockies. (David Zalubowski)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Denver - El jonrón número 30 de Rafael Devers en la temporada fue inusual.

El lanzador de Colorado, Kyle Freeland, junto con el tercera base de San Francisco, Matt Chapman, y el campocorto Willy Adames, fueron expulsados ​​del partido del martes por la noche tras un incidente que dejó a las bancas vacías, el cual comenzó después de que Devers conectara un jonrón de dos carreras en la primera entrada.

Devers conectó un batazo por encima del muro del jardín derecho y luego Freeland se molestó con la celebración de Devers, gritándole mientras se acercaba a la primera base.

Eso provocó que varios jugadores se lanzaran hacia el infield, donde Chapman pareció hacer contacto con Freeland. Adames también estaba en medio de la escaramuza.

Los árbitros restablecieron el orden antes de aclarar la situación y anunciar las expulsiones. No pareció que se lanzaran golpes.

Devers, tres veces All-Star, esperó en primera base mientras los árbitros se reunían y luego trotó alrededor de las bases varios minutos después de conectar el jonrón.

Los Gigantes tuvieron que reorganizar su cuadro defensivo tras las dos expulsiones, moviendo a Devers a tercera base por primera vez desde que fue traspasado al club desde Boston en junio. Christian Koss pasó de segunda base a campocorto, Casey Schmitt entró al juego en segunda base y Dominic Smith en primera.

Antonio Senzatela entró al juego para lanzar por los Rockies.

El jonrón número 30 de Devers también rompió una mala racha para los Giants, en cierto modo. Es el primer jugador de San Francisco en conectar 30 jonrones en una temporada vistiendo el uniforme de los Giants desde Barry Bonds en 2004, pero conectó sus primeros 15 jonrones del año con los Medias Rojas.

Tags
Giants de San FranciscoRockies de ColoradoMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: