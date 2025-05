Los Red Sox se impusieron 3-1 a los Mets de Nueva York , anotándole tres veces al as iniciador de los neoyorquinos, Kodai Senga.

“ Pues honestamente, cuando dimos el último out, contento porque ganamos el juego como equipo . Lo necesitábamos, y ahora todo el mundo comenzó a decirme felicidades. Todo comenzó a llegar después, recogiendo todo para subir al ‘clubhouse’”, expresó Vázquez a El Nuevo Día al ser contactado un día después de su actuación como dirigente interino en el Fenway Park de Boston, en el inicio de una serie interligas con los Mets.

“ Ahí sí, definitivamente, poco a poco cayendo en cuenta, me lo disfruté después ”, agregó Vázquez, de 48 años, y quien nunca ha sido entrevistado aún para el puesto de dirigente de ninguna organización.

“Como he dicho antes, no me cabe duda, sin quitarle mérito a los demás, él debe ser el próximo dirigente puertorriqueño en las Grandes Ligas”, dijo Cora entonces.