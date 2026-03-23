Randy Arozarena se disculpa con Cal Raleigh tras incidente en el Clásico Mundial

Randy Arozarena se disculpó con su compañero de los Mariners de Seattle, Cal Raleigh, después de que el cubano insultara al receptor por no devolverle un apretón de manos en su enfrentamiento en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Entiendo que, con el Día Inaugural a pocos días, no quiero que sea una distracción. Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije después del juego”, explicó Arozarena en un comunicado emitido por los Mariners. “Nada en el ‘WBC’ quita el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo. Es familia, y ambos estamos enfocados en ayudar a los Mariners a ganar la Serie Mundial”.

El incidente entre ambos ocurrió el 9 de marzo, cuando Arozarena se inclinó para saludar a Raleigh, que estaba en cuclillas en el plato. Raleigh declinó devolverle la mano en un juego en el que los estadounidenses vencieron 5-3 a México.

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Arozarena, al hablar en español con el periodista mexicano Luis Gilbert, dijo que Raleigh “tiene que darle gracias a Dios de que tiene buenos padres, bien educados”, y añadió que recientemente los abrazó durante un saludo amistoso en el hotel del equipo.

Luego usó jerga vulgar cubana y mexicana para insultar a Raleigh antes de pasar al inglés y decir que Raleigh podía meterse su “qué bueno verte” por el trasero. Arozarena nació en Cuba, pero desertó a México para perseguir una carrera en las Grandes Ligas.

Poco después, Raleigh calificó a Arozarena como un “hermano” del béisbol, al tiempo que explicó que no había tensión entre los compañeros.

“Amo a Randy, de verdad. Odio que esto sea un tema. No hay bronca cuando regresemos a Seattle. Es mi hermano. Somos familia”, expresó Raleigh.

Raleigh reiteró sus sentimientos la noche del sábado después de su juego de los entrenamientos de primavera.

“Lo hablamos y todo salió muy bien”, indicó Raleigh, según MLB.com. “Randy sabe que lo quiero, y que es un hermano, y que esto quedó en el pasado y ninguno de nosotros va a arrastrar esto hacia adelante. Estamos en un buen momento”.

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