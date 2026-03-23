Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Randy Arozarena se disculpa con Cal Raleigh tras incidente en el Clásico Mundial

El jardinero de los Mariners aclaró la situación y aseguró que no hay tensiones con su compañero tras lo ocurrido en el torneo

23 de marzo de 2026 - 12:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cubano Randy Arozarena volvió a representar a México en el Clásico Mundial. (David J. Phillip)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Randy Arozarena se disculpó con su compañero de los Mariners de Seattle, Cal Raleigh, después de que el cubano insultara al receptor por no devolverle un apretón de manos en su enfrentamiento en el Clásico Mundial de Béisbol.

RELACIONADAS

“Entiendo que, con el Día Inaugural a pocos días, no quiero que sea una distracción. Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije después del juego”, explicó Arozarena en un comunicado emitido por los Mariners. “Nada en el ‘WBC’ quita el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo. Es familia, y ambos estamos enfocados en ayudar a los Mariners a ganar la Serie Mundial”.

El incidente entre ambos ocurrió el 9 de marzo, cuando Arozarena se inclinó para saludar a Raleigh, que estaba en cuclillas en el plato. Raleigh declinó devolverle la mano en un juego en el que los estadounidenses vencieron 5-3 a México.

Arozarena, al hablar en español con el periodista mexicano Luis Gilbert, dijo que Raleigh “tiene que darle gracias a Dios de que tiene buenos padres, bien educados”, y añadió que recientemente los abrazó durante un saludo amistoso en el hotel del equipo.

Luego usó jerga vulgar cubana y mexicana para insultar a Raleigh antes de pasar al inglés y decir que Raleigh podía meterse su “qué bueno verte” por el trasero. Arozarena nació en Cuba, pero desertó a México para perseguir una carrera en las Grandes Ligas.

Poco después, Raleigh calificó a Arozarena como un “hermano” del béisbol, al tiempo que explicó que no había tensión entre los compañeros.

“Amo a Randy, de verdad. Odio que esto sea un tema. No hay bronca cuando regresemos a Seattle. Es mi hermano. Somos familia”, expresó Raleigh.

Raleigh reiteró sus sentimientos la noche del sábado después de su juego de los entrenamientos de primavera.

“Lo hablamos y todo salió muy bien”, indicó Raleigh, según MLB.com. “Randy sabe que lo quiero, y que es un hermano, y que esto quedó en el pasado y ninguno de nosotros va a arrastrar esto hacia adelante. Estamos en un buen momento”.

Los Mariners abren la temporada el jueves contra los Guardians de Cleveland

Seattle viene de una temporada en la que ganó el primer título del Oeste de la Liga Americana de la franquicia desde 2001. Raleigh se convirtió en el séptimo jugador distinto en la historia de las Grandes Ligas en conectar 60 jonrones en una temporada.

Tags
Mariners de SeattleClásico Mundial de BéisbolGrandes LigasBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 23 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: