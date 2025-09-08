Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.
Ranking #6: Javy López, uno de los “Reyes de la Receptoría” por su ofensiva y manejo del mejor elenco de pitcheo en su era
En 1996 fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y en 2003 impuso un entonces récord de cuadrangulares para un receptor detrás del plato, mismo que podría romper esta semana Cal Raleigh
8 de septiembre de 2025 - 11:10 PM