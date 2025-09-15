Reds caen a 2 juegos y medio del comodín de la Liga Nacional tras barrida de los Athletics
Oakland superó su total de victorias de 2024 con 12 juegos restantes
15 de septiembre de 2025 - 8:09 PM
West Sacramento, California - El novato Nick Kurtz conectó uno de los cuatro jonrones de los Athletics, un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada que llevó a Oakland a vencer el domingo 7-4 a Cincinnati, logrando una barrida de tres juegos que dejó a los Reds a dos 1/2 juegos del último comodín de la Liga Nacional.
Jacob Wilson, Colby Thomas y Brent Rooker también conectaron jonrones para los Athletics (70-80), quienes superaron un déficit de 3-0 en la cuarta entrada y superaron su total de victorias de 2024 con 12 juegos restantes.
El dominicano Noelvi Marte conectó un jonrón en la primera entrada contra el novato cubano Luis Morales y Will Benson agregó un cuadrangular de dos carreras en la segunda.
Morales (4-1) permitió tres carreras y cuatro hits en cinco entradas. Justin Sterner permitió el jonrón de Sal Stewart al inicio de la octava y Michael Kelly lanzó una novena perfecta para su primer salvamento en las Grandes Ligas.
Nick Lodolo permitió cinco carreras y ocho hits en cinco 1/3 entradas.
Por los Athletics, el boricua Darell Hernaiz de 3-1.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
