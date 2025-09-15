Opinión
15 de septiembre de 2025
Reds caen a 2 juegos y medio del comodín de la Liga Nacional tras barrida de los Athletics

Oakland superó su total de victorias de 2024 con 12 juegos restantes

15 de septiembre de 2025 - 8:09 PM

El lanzador de los Athletics, Michael Kelly, lanza contra los Reds de Cincinnati durante la novena entrada. (Sara Nevis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

West Sacramento, California - El novato Nick Kurtz conectó uno de los cuatro jonrones de los Athletics, un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada que llevó a Oakland a vencer el domingo 7-4 a Cincinnati, logrando una barrida de tres juegos que dejó a los Reds a dos 1/2 juegos del último comodín de la Liga Nacional.

Jacob Wilson, Colby Thomas y Brent Rooker también conectaron jonrones para los Athletics (70-80), quienes superaron un déficit de 3-0 en la cuarta entrada y superaron su total de victorias de 2024 con 12 juegos restantes.

El dominicano Noelvi Marte conectó un jonrón en la primera entrada contra el novato cubano Luis Morales y Will Benson agregó un cuadrangular de dos carreras en la segunda.

Morales (4-1) permitió tres carreras y cuatro hits en cinco entradas. Justin Sterner permitió el jonrón de Sal Stewart al inicio de la octava y Michael Kelly lanzó una novena perfecta para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Nick Lodolo permitió cinco carreras y ocho hits en cinco 1/3 entradas.

Por los Athletics, el boricua Darell Hernaiz de 3-1.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Reds de CincinnatiAthletics de OaklandMLBGrandes Ligas
