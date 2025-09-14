Opinión
15 de septiembre de 2025
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Astros bajan al ‘wild card’ y los Mariners ascienden a líderes del Oeste

Seattle, que registra nueve triunfos al hilo, descansa este lunes

14 de septiembre de 2025 - 7:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Framber Valdez reacciona durante su salida el domingo. (Colin Hubbard)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En partidos por separados este domingo, los Astros de Houston bajaron a los puestos de comodín, mientras que los Mariners de Seattle ascendieron al liderato del Oeste de la Liga Americana.

Houston (81-69) estuvo de líder del Oeste desde el 2 de junio.

Pero los Astros cayeron 8-3 este domingo ante los Braves de Atlanta, mientras que los Mariners vencieron 11-2 a los Angels de Los Ángeles, y los papeles se invirtieron.

Quedando dos semanas de acción, los Mariners (82-68) defienden su posición de líderes y los Astros su tercer y final espacio de comodín ante los Rangers de Texas y los Guardians de Cleveland.

Los Mariners, que han ganado nueve juegos corridos, descansan el lunes e inician el martes una serie ante los Royals de Kansas City, que también están luchando por la postemporada.

Houston recibe a los Rangers de Texas para una serie de tres juegos. Houston aventaja a los Rangers por dos juegos en el tercer y final puesto de wild card hacia la postemporada.

Los Mariners derrotaron a Anaheim haciendo historia: con su receptor Cal Raleigh igualando con el legendario Mickey Mantle en cantidad de jonrones en una temporada para un bateador de ambos lados del plato.

Raleigh igualó a Mantle al llegar a 54 jonrones en la victoria sobre los Angels. Además, rompió el récord histórico de Javy López de 42 jonrones estando detrás del plato.

En el partido, el abridor de los Mariners, el derecho George Kirby, ponchó a 14 en 6.1 entradas.

Por su parte, los Astros no pudieron sostener un empate a 2-2 luego de cuatro entradas y cayeron eventualmente 8-3 ante los Braves, que están fuera de contención.

Los boricuas Carlos Correa y Víctor Caratini se fueron en blanco en tres y un turno, respectivamente, en el partido por los Astros.

La derrota fue para el abridor Framber Valdez. Los Astros han perdido ocho de las últimas nueve salidas del controversial zurdo.

Astros de HoustonMariners de SeattlePlayoffs
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
