Feriados
14 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Suenan las alarmas en Cincinnati: Joe Burrow se retira lesionado

No obstante, los Bengals salieron por la puerta ancha sobre los Jaguars en la Semana 2 de la NFL

14 de septiembre de 2025 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joe Burrow yace adolorido en el suelo en el partido contra los Jaguars. (Carolyn Kaster)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El quarterback de los Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, abandonó el partido el domingo tras sufrir una lesión en el dedo del pie izquierdo durante el segundo cuarto contra los Jaguars de Jacksonville de Jacksonville.

Los Bengals prevalecieron finalmente por 31-27 en la Semana 2 de la NFL.

Burrow fue capturado por el tackle defensivo de los Jaguars, Arik Armstead, con 9:02 minutos restantes en la primera mitad. Fue la segunda vez que el talentoso mariscal de campo fue capturado en el choque.

Eventualmente, los Bengals anunciaron al final del tercer cuarto que Burrow se perdería el resto del partido.

Jake Browning entró en su lugar. Burrow caminó brevemente cojeando por la banda de los Bengals antes de dirigirse al vestuario.

El egresado de LSU lideró la liga la temporada pasada con 4,918 yardas de pase y 43 touchdowns, pero ha sufrido varias lesiones importantes que le han puesto fin a la temporada en sus seis años de trayectoria.

Sufrió una lastimadura de rodilla en su temporada de novato en 2020, lo que le obligó a perderse seis partidos, y una lesión de muñeca en 2023 que lo mantuvo fuera de los últimos siete duelos.

Burrow completó siete de 13 pases para 76 yardas y un pase de touchdown de 4 yardas a Ja’Marr Chase contra los Jaguars.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
