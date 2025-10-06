Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de octubre de 2025
78°nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

¿Remontarán los Yankees ante los Blue Jays? “Si hay un equipo que puede, son ellos”

La novena neoyorquina afronta este martes una posible barrida contra Toronto en la Serie Divisional

6 de octubre de 2025 - 7:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un resignado Aaron Judge reacciona tras poncharse ante los Blue Jays. (Frank Gunn)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los Yankees de Nueva York afrontan a partir de este martes la eliminación por tercera vez en estos playoffs de Grandes Ligas.

RELACIONADAS

La novena neoyorquina recibe a las 8:08 p.m. a los Blue Jays de Toronto en busca de remontar una desventaja de 0-2 en su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Hace una semana, los dirigidos por Aaron Boone estaban en una situación parecida, en ese momento ante los Red Sox de Boston. No obstante, se sobrepusieron a la misma.

En parte, gracias al relevo en el segundo juego, que incluyó una gran actuación del boricua Fernando Cruz, así como una joya monticular en el decisivo duelo del novato Cam Schlittler.

Ahora bien, ese mismo pitcheo de los Yankees no ha podido contener a unos poderosos Blue Jays por debajo de las 10 carreras en los primeros dos compromisos de su serie. En el primer partido, cayeron 10-1 y en el segundo, 13-7.

Y a la loma sube por los Yankees este martes su mejor lanzador, el zurdo Carlos Rodón, quien abrió el primer juego de eliminación ante el conjunto bostoniano.

“Si hay un equipo que puede sobrevivir a la adversidad, esos son los Yankees. Si hay un equipo que sale preparado, esos son los Yankees. Y en cuanto al pitcheo, vas a enviar a tu caballo a la loma”, expresó a El Nuevo Día el exlanzador de MLB y más reciente coach de bullpen de los Mets de Nueva York, José “Cheo” Rosado.

Los Yankees llegaron a la Serie Mundial de 2024 sin haber enfrentado un juego de eliminación en la Serie Divisional y de Campeonato.

Rodón tiene marca de 1-3 ante Toronto en uniforme de los “Bombarderos”. Este año registra una derrota y no influyó en la decisión del otro encuentro. En ambas salidas permitió dos carreras limpias y completó al menos cinco entradas.

Calientes los Blue Jays

El equipo liderado por Vladimir Guerrero Jr. conectó 29 imparables, incluidos ocho cuadrangulares, en los primeros dos choques de la Serie Divisional contra los Yankees.

Guerrero batea de 8-6 en la misma, con un grand slam, el que definió el segundo partido, y seis carreras impulsadas.

La contraparte de Rodón será el veterano Shane Bieber, quien abrirá por los Blue Jays para su cuarta salida en su carrera en la postemporada. Dos de esas han sido ante los Yankees cuando estaba todavía en uniforme de los Guardians de Cleveland. Perdió las dos.

Bieber, por su lado, ha lanzado poco en 2025. En siete salidas tiene foja de 4-2. No ha enfrentado a los Yankees este año.

“Obviamente, uno siente que el mundo se derrumba a tu alrededor luego de perder dos juegos de esa manera en Toronto, en donde nada salió bien. Pero, de repente, sales y ganas un partido el martes, y la situación puede cambiar a nuestro favor”, dijo por su parte a MLB.com el mánager de los Yankees Aaron Boone.

Por su parte, Toronto busca ganar este martes su primera serie de postemporada desde 2016, cuando salieron airosos en un partido de wild card sobre los Orioles de Baltimore.

Desde entonces, los Blue Jays han ido a tres serie de postemporada y han quedado eliminados en todas de ellas.

Tags
Yankees de Nueva YorkBlue Jays de TorontoPlayoffsGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: