¿Remontarán los Yankees ante los Blue Jays? “Si hay un equipo que puede, son ellos”

Los Yankees de Nueva York afrontan a partir de este martes la eliminación por tercera vez en estos playoffs de Grandes Ligas.

La novena neoyorquina recibe a las 8:08 p.m. a los Blue Jays de Toronto en busca de remontar una desventaja de 0-2 en su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Hace una semana, los dirigidos por Aaron Boone estaban en una situación parecida, en ese momento ante los Red Sox de Boston. No obstante, se sobrepusieron a la misma.

En parte, gracias al relevo en el segundo juego, que incluyó una gran actuación del boricua Fernando Cruz, así como una joya monticular en el decisivo duelo del novato Cam Schlittler.

Ahora bien, ese mismo pitcheo de los Yankees no ha podido contener a unos poderosos Blue Jays por debajo de las 10 carreras en los primeros dos compromisos de su serie. En el primer partido, cayeron 10-1 y en el segundo, 13-7.

PUBLICIDAD

Y a la loma sube por los Yankees este martes su mejor lanzador, el zurdo Carlos Rodón, quien abrió el primer juego de eliminación ante el conjunto bostoniano.

“Si hay un equipo que puede sobrevivir a la adversidad, esos son los Yankees. Si hay un equipo que sale preparado, esos son los Yankees. Y en cuanto al pitcheo, vas a enviar a tu caballo a la loma”, expresó a El Nuevo Día el exlanzador de MLB y más reciente coach de bullpen de los Mets de Nueva York, José “Cheo” Rosado.

Los Yankees llegaron a la Serie Mundial de 2024 sin haber enfrentado un juego de eliminación en la Serie Divisional y de Campeonato.

Rodón tiene marca de 1-3 ante Toronto en uniforme de los “Bombarderos”. Este año registra una derrota y no influyó en la decisión del otro encuentro. En ambas salidas permitió dos carreras limpias y completó al menos cinco entradas.

Calientes los Blue Jays

El equipo liderado por Vladimir Guerrero Jr. conectó 29 imparables, incluidos ocho cuadrangulares, en los primeros dos choques de la Serie Divisional contra los Yankees.

Guerrero batea de 8-6 en la misma, con un grand slam, el que definió el segundo partido, y seis carreras impulsadas.

La contraparte de Rodón será el veterano Shane Bieber, quien abrirá por los Blue Jays para su cuarta salida en su carrera en la postemporada. Dos de esas han sido ante los Yankees cuando estaba todavía en uniforme de los Guardians de Cleveland. Perdió las dos.

Bieber, por su lado, ha lanzado poco en 2025. En siete salidas tiene foja de 4-2. No ha enfrentado a los Yankees este año.

PUBLICIDAD

“Obviamente, uno siente que el mundo se derrumba a tu alrededor luego de perder dos juegos de esa manera en Toronto, en donde nada salió bien. Pero, de repente, sales y ganas un partido el martes, y la situación puede cambiar a nuestro favor”, dijo por su parte a MLB.com el mánager de los Yankees Aaron Boone.

Por su parte, Toronto busca ganar este martes su primera serie de postemporada desde 2016, cuando salieron airosos en un partido de wild card sobre los Orioles de Baltimore.