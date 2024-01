Wilfredo “Willie” Romero no es de confiar en la estabilidad de su trabajo como dirigente en la pelota invernal.

En Venezuela, por ejemplo, guió a los Navegantes del Magallanes al campeonato de la temporada 2021-22. Pese al éxito, la gerencia de la novena no repitió a Romero para el siguiente torneo, contratando para el puesto al exreceptor puertorriqueño de Grandes Ligas, Yadier Molina.

Además, en 2022-23 se puso la gorra de los Tigres de Aragua y los llevó a la postemporada con un premio de Dirigente del Año. A la siguiente campaña tampoco repitió en la silla.

Así que la extensión de su pacto con los Cangrejeros de Santurce para retornar como piloto en la campaña 2024-25 antes de terminar la presente temporada, fue una agradable sorpresa.

PUBLICIDAD

“Gracias a Dios por la oportunidad porque eso era lo que estaba buscando como mánager, una continuidad. Se que hubo mucha crítica al principio, pero es parte de eso”, reaccionó Romero a El Nuevo Día sobre su extensión.

“Creo que se había comentado, más conociendo la experiencia que tenía en invierno... Quedé campeón y no repetí en el equipo. Estaba listo para cualquier cosa. Tiempo al tiempo. No me quise adelantar. Después fueron conversando conmigo y, claro esa es la idea, poder seguir creciendo en la isla y con los muchachos”, agregó.

Los Cangrejeros, bajo el mandato de Romero, terminaron primeros en la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con marca de 25-15.

En las semifinales, sin embargo, están abajo 3-1 ante los Criollos de Caguas y el domingo intentarán evitar la eliminación en el quinto choque a celebrarse en el Estadio Hiram Bithorn.

El mánager de los Cangrejeros de Santurce, Willie Romero, en el dugout durante el primer juego de las semifinales contra los Criollos de Caguas. (Nahira Montcourt)

Además de quedar campeón en su país natal, Romero, de 48 años, cargó con dos premios de Dirigente del Año en la pelota invernal de México con los Leones de Yucatán en 2015 y 2016. Ha alzado el galardón par de veces también en Venezuela.

Y próximamente podría poner en su vitrina otro trofeo de Dirigente del Año, esta vez, de la liga puertorriqueña.

“Tengo que darle mucho crédito al staff y a los muchachos. Creo que le da más oportunidad a uno cuando las cosas salen bien. La gerencia de Santurce es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera de invierno. Estoy aprendiendo mucho. Era lo que yo quería. Vamos a seguir trabajando para dejar una huella”, sostuvo Romero.

PUBLICIDAD

Romero tiene en Santurce a Carlos Cardoza como coach de banca; Jobel Jiménez como instructor de bateo; y José “Cheo” Rosado como coach de lanzadores.

José “Pito” Hernández funge como coach de tercera e Hiram Bocachica como de primera.

La primera temporada de Romero en Puerto Rico no corrió sin contratiempos. El mentor fue suspendido por siete juegos luego de empujar a un árbitro mientras discutía una jugada. Romero luego pidió disculpas en declaraciones escritas.

A dirigir en Clase A+

La renovación del contrato con Santurce se unió a otra nueva noticia. Romero será dirigente de los Tri-City Dust Devils, en la organización los Angels de Los Ángeles, a nivel Clase A (+) en las Menores.

“Lo que está pasando aquí me está ayudando un poquito con lo que tengo allá. Estaba buscando dirigir. Pasó la entrevista y me dieron la oportunidad. Seguir avanzando y crecer para llegar a Grandes Ligas”, apuntó Romero.